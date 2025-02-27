顏寬恒涉貪案開庭！手下曝「插暗股」女會計稱記錯帳

國民黨立委顏寬恒二審開庭後強調，他禁得起考驗，但希望不要有政治力量介入司法。（記者張瑞楨攝）

2025/02/27 13:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨立委顏寬恒被控詐領助理費的貪污案，以及假買賣沙鹿莊園豪宅，台中地院去年判處顏7年10月，苑裡營造公司負責人林進福（顏的下屬）判刑7年8月，2人上訴二審，高院今開庭並隔離詢問，林進福強調，自己有擔任助理，不是人頭，顏寬恒是苑裡營造公司的插暗股（五成股權，2400萬元），林的妻子，也是苑裡營造公司會計黃玉萍作證說，檢方查扣帳冊是她做的，針對林進福的助理費，用於顏寬恒購買瑪莎拉蒂豪車等支出，這項關鍵的「收入明細」等帳冊表格，是她自己一廂情願的作法，得知錯誤之後，又太忙而沒有更改。

顏寬恒開庭結束後強調，他期待能公平審判，積極爭取清白，他絕對禁得起考驗，不管是助理的真實，還有金流的問題，「就一張這樣子的一個記錄（指帳冊的表格）」，就造成今天他深陷司法，他希望不要有政治力量干涉司法。

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台中地檢署起訴顏寬恒的證據中，苑裡營造公司的會計帳冊是關鍵證物，這家公司的名義負責人是林進福，顏寬恒有50％的股權（林進福指稱是暗股），會計是林進福的妻子黃玉萍，此帳冊中有兩個關鍵表格，其一是苑裡營造公司的「收入明細」，竟記載林進福擔任國會助理的收入（2018年2月至2019年1月）108萬餘元，這筆錢不是匯給林進福，而是進入苑裡營造公司。

另一表格「支出總表」，則記載林進福的助理費，用於支出顏寬恒購買瑪莎拉蒂豪車頭款72萬餘元，買馬自達轎車與RAV4休旅車，以及支付顏寬恒家人保險費與水電費用等，台中地院據此認定，林進福是人頭，顏寬恒利用林進福當助理的人頭，詐領助理費108萬餘元，再用來支付買豪車等各項生活開銷。

二審今天隔離偵訊時，女會計黃玉萍說，把林進福的助理費，記載到苑裡營造公司的收入，再用於代付顏寬恒的各項開銷，這是她主觀、一廂情願的作法，沒有人叫她這樣記載，丈夫林進福告訴她，不能把助理費記載到苑裡營造公司的收入，她知道自己記錯了，卻又忙碌，沒有時間更正。

法官陳玉聰則質疑，黃玉萍用苑裡營造公司的收入，來支付顏寬恒的買車等開銷，這些廠商是如何找黃玉萍付款？舉例說，顏寬恒買瑪莎拉蒂，車商如何知道要找黃玉萍請款？黃玉萍回答說，部分帳單是寄到苑裡營造公司（例如顏寬恒住處的水電費），至於買車，是車商來找她請款，車商告訴她，「顏董（顏寬恒）要車商請我（黃玉萍）付款」。

國民黨立委顏寬恒二審開庭後強調，他禁得起考驗，但希望不要有政治力量介入司法。（記者張瑞楨攝）

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