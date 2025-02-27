罷免綠委陳冠廷領銜人也遭冒用 今到嘉縣選委會表態撤案

徐姓領銜人（右）今到嘉義縣選舉委員會欲撤案，嘉縣選委會副總幹事張啓模（左）說明程序。（記者王善嬿攝）

2025/02/27 13:51

〔記者王善嬿／嘉義報導〕民進黨嘉義縣山區立委陳冠廷一階罷免提議人接連遭爆造假，提議罷免的徐姓領銜人今到嘉義縣選舉委員會詢問撤案事宜，他並喊冤稱自己與擔任副領銜人的妻子都是遭到冒名，「提議書連摸都沒摸到」，已收到中央選舉委員會通知，因刪除915名提議人不合規定，一階提議人數不足480人，他將放棄、不再補提。

年紀約7旬的徐姓領銜人表示，因曾擔任國民黨黃復興黨部常委，後來黃復興黨部雖然解散，然而之前有黨部人士打電話請他當罷免立委陳冠廷領銜人，他在電話中未同意，且最近家裡事情多，他根本沒有心思提議罷免，也從未送罷免提議書到中選會。

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徐姓領銜人說，昨收到中選會通知，才知道以他為名領銜送出的提議人數有2639人，其中不合規定依法刪除915人，刪除後提議人1724人，不足規定人數有480人。

徐姓領銜人表示，「提議書連摸都沒摸到」，且不只他，妻子也遭冒名擔任副領銜人，為捍衛自己權利，到嘉義縣選委會撤案。

嘉義縣選委會副總幹事張啓模表示，一階連署提議書如果要撤案，需要三分之二提議人同意，由於初步查核，且經中選會審核通過，一階罷免提議人數應達2204人，該案應已成立，不過中選會既然已通知不足規定人數480人，領銜人只要在接到通知10天內沒有領連署書，視同放棄連署，罷免案也視同無效。

國民黨嘉義縣黨部書記長楊富程表示，提議罷免陳冠廷案黨部不清楚、也不是黨部所發起，無法回應。

罷免嘉縣山區立委陳冠廷的提議人數送件2639人，有915人不合規定依法刪除。（記者王善嬿攝）

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