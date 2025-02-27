史上最多！10諾貝爾得主將來台交流 中研院預算差點被刪

中研院廖俊智院長（左2）與世界和平基金會主席Uwe Morawetz（右2）交流，廖俊智表示，該計畫顯示顯示臺灣在國際學術界的重要性與吸引力。（中研院提供）

2025/02/27 13:20

〔記者楊媛婷／台北報導〕世界和平基金會（International Peace Foundation）今年宣布將和台灣合辦「台灣橋梁計畫」，中央研究院將預計自11月起到2026年4月期間接待10位諾貝爾獎得主，這是中研院創院以來在活動計畫接待最多諾獎得主的一次，但接待大師的經費一度遭藍白立委提案刪減3成瀕破局，中研院捍衛經費成功，才促成美事。

世界和平基金會向來都力促諾獎得主與各國學術機構合作，世界和平基金會主席尤韋．莫拉韋茨（Uwe Morawetz）近日訪台，與中研院及國內多所大學洽談合作細節，正式啟動「台灣橋梁計畫」，尤韋．莫拉韋茨指出，台灣橋梁計畫不同以往，除大型演講外，也將會讓諾獎得主和台灣在地學者與學生針對社會大眾關心的議題深入討論，盼讓國際更了解台灣在科學、人文、社會做出的貢獻，中研院院長廖俊智表示，該計畫顯示台灣在國際學術界的重要性與吸引力。

請繼續往下閱讀...

中研院國際事務處長孟子青表示，台灣橋梁計畫來訪中研院的10位諾獎得主領域包含和平獎、化學獎、物理解、醫學獎等領域，包含獲1993年諾貝爾醫學獎肯定的理察．羅伯茨（Dr. Sir Richard J. Roberts）、獲2018諾貝爾化學獎的葛瑞格．溫特（Dr. Sir Gregory P. Winter）、獲2006年諾貝爾化學獎的柯恩柏格（Dr. Roger D. Kornberg）、獲2012年諾貝爾物理獎的塞爾日．阿 羅什（Dr. Serge Haroche）、獲2019年諾貝爾物理獎的米歇爾．梅爾（Dr. Michel Mayor）、獲2018年諾獎和平獎的穆拉德（Mrs. Nadia Murad）、獲2014年諾獎醫學獎的愛德華．莫澤（Dr. Edvard I. Moser）等。

台灣橋梁計畫除邀中研院成為合作夥伴，台大、清大、成大、師大、中興、東海、中國醫、亞洲、慈濟等大學也為合作夥伴，中研院指出，這項跨院校的大型合作計畫，全台總計將迎接至少25位諾貝爾獎級大師，是我國學術界的重大盛事。

但台灣學術界和史上最多位諾貝爾獎得主交流的盛事，則一度遭藍白破局，據了解，藍白於1月審查中研院預算時，一度提案刪減獎補助費達3成，中研院台灣橋梁計畫邀請諾獎得主來台的經費就包含在「獎補助費」中，該筆獎補助費也包含中研院研究助理薪資，若經費真遭藍白刪減，即使和平基金會表達和台灣強烈合作意願，沒有經費下，也只能忍痛拒絕，中研院出動多位高層輪番向藍白立委低姿態說明，才保住經費。

另有知情人士指出，台灣橋梁計畫也和各大學合作，但部分大學經費遭刪減，如台大就是透過募款方式補足不足的經費額度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法