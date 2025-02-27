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    10綠委遭冒名連署罷免 民進黨列3大罪：可重罰百萬、關5年

    民進黨發言人韓瑩（右起）、律師黃帝穎、陳又新等人，今（27）日舉行「挺公民、護民主，捍衛公民權益，國民黨才是真惡罷！」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨發言人韓瑩（右起）、律師黃帝穎、陳又新等人，今（27）日舉行「挺公民、護民主，捍衛公民權益，國民黨才是真惡罷！」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    2025/02/27 13:05

    〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免潮硝煙四起，民進黨今（27日）指出，目前累計10位黨籍立委接獲冒名連署罷免，顯示國民黨才是「真惡罷」，而抄名冊恐涉及3大犯罪條文，包括偽造私文書、偽造署押，以及非法蒐集及利用個資，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣100萬元以下罰金。

    民進黨今天於中央黨部召開「挺公民、護民主，捍衛公民權益，國民黨才是真惡罷！」記者會，由發言人韓瑩、律師黃帝穎、陳又新出席說明。

    韓瑩指出，近期包括王美惠、陳冠廷、李坤城、黃捷、許智傑、王定宇、蘇巧慧、吳琪銘、林俊憲、陳俊宇等10位民進黨立委，都接獲選冒名連署案件，共通點是選區民眾曾加入國民黨，因此懷疑是國民黨擁有其個資，未經同意就擅自抄名冊冒用；甚至在民進黨立委選區中沒看到連署站，就忽然冒出大量連署書，非常可疑。

    韓瑩說，民進黨提供「挺公民、護民主」協助專線02-23929989，並於官網開設「公民協助專區」，若有民眾遭遇個資遭冒用等情事，皆可透過上述管道反映。

    「挺公民、護民主」律師團召集人黃帝穎提醒，「抄名冊」恐涉及3大犯罪條文，包括，涉偽造私文書，可處5年以下有期徒刑；涉及偽造署押，可處3年以下有期徒刑；非法蒐集及利用個資罪嫌，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科100元以下罰金。

    黃帝穎說，陸續有民眾或立委告發追究相關領銜人的法律責任，要擔任領銜人就要承擔他應有的法律風險，若無具體擺攤、也未設連署點，卻拿出連署書，可能已涉及違反相關法律紅線。

    陳又新則表示，近日國民黨立委選區裡，公民團體做出第一階段提議後，面臨行政部門不當違法介入查水表的事件，例如花蓮縣政府民政處長明良臻要求實際查核；這種查核方式可能造成寒蟬效應，使民眾對於連署產生恐懼，形同壓制公民意見，極為離譜。

    陳又新提到，台北市也有6家連署站點的友善店家遭到查水表，這些調查根本不符比例原則，個資外洩及查核細節的程度令人毛骨悚然；義務律師團會確保公民權利不受侵犯，若有任何違法情事，也將進一步追究責任，絕不容許特定縣市首長壓制言論與罷免權利。

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