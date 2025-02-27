228事件78週年 朱立倫：執政者與政府應該謙卑反省

國民黨主席朱立倫至228和平紀念公園獻花致意，會中朱立倫與受難者家屬們一一握手致意。（記者王藝菘攝）

2025/02/27 12:52

〔記者施曉光／台北報導〕明天就是228紀念日，國民黨今天在228和平紀念公園舉行「希望記取，弭平傷痛」活動，該黨主席朱立倫偕同228事件家屬代表以及黨務主管、立委獻花致意，他在致詞時表示，228事件在台灣歷史上是非常重要與關鍵的日子，78年後在此紀念是希望大家知道和平的重要，尤其對執政者與政府而言，應該要謙卑、反省。

朱立倫說，過去國民黨有做錯的地方要反省，今天民進黨身為執政黨，也要謙卑面對所有民眾的問題、社會的議題，社會要和諧，不要對抗、鬥爭。

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朱立倫表示，「家和萬事興」是台灣人常講的一句話，但很不幸的，從農曆年過後迄今，大家看到的是朝野對抗，尤其大罷免是社會最大的不安，不是和、不是愛，而是要鬥、要分，造成社會對抗與對立，造成台灣的不幸。

他強調，國民黨的立場很清楚，台灣一定要「和」，尤其明天是228事件台灣和平紀念日78週年，大家共同願望就是社會和諧、政治和諧，讓百姓過好日子，他呼籲民進黨與賴清德總統，為了台灣要「和」，共同推動台灣重大政策與建設，台灣才會興，才會進步，民眾才能過好日子。

新北市228總會理事長洪顯詔代表228家屬致詞表示，78年前發生的事情一定要記在心中，如果國家、民眾忘記歷史，就不能生存在世間，要檢討歷史，但不能用歷史製造社會亂象，否則百姓就無法生存，社會無法和諧，「讓歷史翻頁，大家好好了解歷史，讓社會有愛與和平。」

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