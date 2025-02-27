柯文哲聲請解除禁見柯媽將出庭 陳智菡：她很堅強會向法官提出需求

民眾黨團主任陳智菡。（資料照）

2025/02/27 12:59

〔記者劉宛琳／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案仍羈押禁見中，柯父日前過世，柯昨遞狀聲請解除禁見，北院定下午開庭，柯妻陳佩琪和柯母將到庭陳述。民眾黨團主任陳智菡表示，柯媽媽需要兒子的支援，但她很堅強，會壓抑自己的情緒向法官提出需求。

陳智菡表示，柯文哲透過律師傳達給家屬很清楚的訊息，就是父親在生前的時候他沒有辦法來侍奉他，但是為人子的在父親已經過世的最後的一點孝道，他希望能夠參與。

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陳智菡表示，檢察官當初為了他們的偵辦的方便，已經羈押柯文哲非常久的時間；等到起訴後，為了他們定罪的方便，所以繼續的關押柯文哲。柯文哲長期在和他的家人是斷絕的一個狀態，當他的父親重病的時候他沒有辦法盡孝道，在最後的一段時間，他希望能夠來盡最後的孝道。

陳智菡表示，在柯文哲提出申請後，北院也透過律師告知家屬，詢問家屬希望有哪一些治喪事宜是需要柯文哲親自來參與的，希望得到家屬的說法。家屬也很快的決定由柯媽媽還有陳佩琪兩位共同到庭上向法官來說明他們的訴求。

陳智菡表示，今天2時30分開庭，柯媽媽跟陳佩琪他們會先去做一些討論，家裡真的需要柯文哲來決定的事情很多。

媒體詢問，是否會擔心柯媽媽庭上情緒不穩？陳智菡表示，柯媽媽是很堅強的女性，也會顧及今天是要來庭上提出訴求，所以會盡量的來壓抑自己，把握這次機會好好來和法官說明他們的需求。

陳智菡說，司法還是要講求證據及程序正義，如果在現在非必要的期間，他們卻剝奪了柯文哲的人權跟親權，希望法官必須要裁量這樣的情與法。給予柯文哲一個比較公道、比較符合程序正義和各方面的考量，還給柯文哲一個可以為人子去盡的孝道。

陳智菡也說，柯文哲提出申請除了要送父親最後一程外，也非常擔心柯媽媽。柯媽的精神狀態其實都非常的不好，非常需要兒子的一個精神上的支援，全家族經歷了這樣雙重的悲傷，其實是需要被支援的。恐怕不只是柯媽媽還有陳佩琪，柯文哲自己巨大的傷痛之中，希望透過這樣的方式，讓家人之間彼此有個聯繫，不要完全被斷絕，希望法官能夠適當的審酌。

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