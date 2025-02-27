新竹棒球場成政治祭品？藍白可進棒球場 綠欲會勘自由車場卻遭拒

藍白議員進棒球場會勘覆土移除工程情形。（記者洪美秀攝）

2025/02/27 12:42

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市棒球場再度成為政治操作祭品！新竹市府近日開挖移除棒球場過載覆土，藍白市議員相繼進入棒球場東翻西攪，找寶特瓶及廢磚塊，但綠營市議員要求到未驗收的自由車場整修工地會勘卻遭拒，民進黨議員曾資程批市府兩套標準，更批先前高虹安與藍白議員已操弄過國際風箏賽場廢棄物一事，但事後草草簽結無人送辦。民進黨支持檢調及政風介入調查，但感嘆棒球場已成政治提款機，球迷及周邊商家已成民眾黨打壓異己的犧牲品。

包括民眾黨及國民黨黨籍議員組成的市議會新聯線政團今天再度進入棒球場會勘，發現內外野都有廢棄物及幾罐廢棄飲料瓶和廢水泥磚塊，質疑民進黨團日前「就地回填」、「舊有棒球場原土層既有物」的說法，認為民進黨團是自欺欺人及刻意護航。

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新聯線政團提到，這次會勘發現市府在覆土移除工程過程中，包括內野或外野，都有混泥土塊、鋼筋、塑膠製品等人造廢棄物，且移除工程才剛開始就挖出許多此類營建廢棄物或垃圾，完全不符合就地回填的規定，要求檢調單位趕緊徹查。

市議會民進黨團指出，這兩天棒球場的議題，藍白只不過是再把林智堅當做政治提款機來消費罷了，但球迷、市民和周邊商家要問的是，高虹安執政團隊，棒球場工程還要搞多久才能開打？

民進黨團說，是驢是馬牽出來就知道了，調閱工程合約、施工日誌、縮時影片、照片、監工日誌及公文等相關資料，不難查明事實真相，他們立場一致，支持政風、檢調嚴加徹查市府所有工程，如有人謀不臧違法弊端，追究相關人員行政及法律責任。

竹市新聯線政團要求，市府應於釐清覆土內含有廢棄物的嚴重程度後對外完整說明，也要向統包商求償，另現任市府早就移送許多證據及資料給檢調和監察院，但新竹棒球場的偵辦在這2年多來都無動靜，請檢調和監察院不要再睡，給市民和球迷交代。

新竹地檢署回應，本案已由專責檢察官指揮調查局及環保單位調查、蒐證，將釐清棒球場施工過程中，有無違法棄置廢棄物或涉及其他不法行為。

市府工務處指出，棒球場覆土移除工程刻正執行中，移除土石方施工期程約4至5個月，因現場開挖中發現非屬棒球場土層規範回填材，市府將持續確認其回填範圍、設計書圖標準與一、二級品管文件逐步檢視釐清。

藍白議員進棒球場會勘覆土移除工程情形。（記者洪美秀攝）

藍白議員進棒球場會勘覆土移除工程發現廢棄寶特瓶。（記者洪美秀攝）

藍白議員進棒球場會勘覆土移除工程情形。（記者洪美秀攝）

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