涉詐領助理費案判緩刑！黃永昌喊冤自己真的沒貪污 感謝法官還清白

國民黨新北市議員黃永昌被控詐領助理費，新北地方法院、高等法院認定僅涉犯「使公務員登載不實罪」，對此他表示自己真的沒貪污，感謝法官還他清白。（資料照）

2025/02/27 12:22

〔記者陳奕劭／新北報導〕國民黨籍新北市議員黃永昌被控自2009年任職議員起，與妻子張淑玲和助理等人以親友為人頭，向議會詐領2028萬多元的公費助理費，被依貪污治罪條例起訴。新北地方法院依刑法「使公務員登載不實罪」處1年徒刑、3年緩刑，支付公庫200萬元，檢方不服上訴，高等法院仍認定黃僅涉犯使公務員登載不實罪；黃永昌對此表示，自己真的沒有貪污，感謝法官還他清白。

檢方指控，黃永昌明知議員每人只可聘用6至8人的公費助理，且公費助理補助費不得超過24萬元，助理每人每月支領金額也不可超過8萬元，但黃卻與妻子張淑玲和陳姓助理利用職權，在2009年間以9位親友之名向新北市議會申報助理費，至2020年7月為止，詐領費用高達2028萬4579元。

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新北地院審理時認定，黃永昌雖有以人頭不實申報助理費，但有私聘助理23人，支付的助理費金額大於公費助理補助款，不實款項全數流用議員職務用途，非挪為已用，主觀上不具有不法意圖，不構成貪污行為，僅構成刑法「使公務員登載不實罪。」

合議庭認為，黃永昌僅因一時失慮而犯罪，應無再犯之虞，依使公務員登載不實罪判刑1年、緩刑3年，但須於指定期間內向公庫支付200萬元，黃妻張淑玲和助理均無罪。全案上訴高等法院審理。

對此，黃永昌表示，他選區在土城、樹林、三峽、鶯歌，幅員遼闊、人口有60萬，不僅平時開銷多、用錢也相當困難，他真的沒有貪污，感謝法官願意深入了解內情，還他清白。

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