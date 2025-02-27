反批民進黨阻擋不義遺址條例 羅智強：把原民痛苦屈辱拋九霄雲外？

國民黨團副書記長羅智強（中）。 （記者劉信德攝）

2025/02/27 11:36

〔記者施曉光／台北報導〕有關綠營質疑國民黨阻擋不義遺址條例的立法，羅智強反擊稱，其實是民進黨在阻擋，不義遺址應該還於歷史事實，但當原住民同胞在過去日本統治時期遭到迫害所產生的不義遺址，民進黨竟然反對納入，在民進黨眼中的不義遺址只有國民黨威權時代。

羅智強表示，國民黨贊成把威權時代的不義遺址也納入討論，但為何民進黨要把原住民所受的痛苦與屈辱，拋諸九霄雲外？為何民進黨眼中看不到原住民的不義遺址？他奉勸民進黨不要再阻擋不義遺址條例，再欺負原住民！

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此外，針對綠營強調若不通過「四接」，台灣就會缺電，羅智強則說，民進黨的邏輯很簡單，就是把東牆拆掉，跑去挖西牆，民進黨強硬違反以核能為主的世界潮流，硬要把台灣搞成「非核家園」，把最便宜的核能拿掉，去拆美麗的山，要把基隆外木山變成「四接」預定地，這就是民進黨錯誤能源政策所造成。

針對傳聞民進黨立委沈伯洋領取美國國際開發署（USAID）補助，並被質疑違反國安法，立法院國民黨團首席副書記長智強今以諷刺口吻說，他必須肯定沈伯洋賺錢實力真得蠻好的，「抗中保台」、「黑熊」真的是個「好生意」。

羅智強說，沈伯洋是民進黨的典範，生財有道，包括販賣小物、募款以及努力壓榨各政府部會的預算，沈伯洋有各種要預算的方式，「真不知道他從政府搬了多少錢」，「結果發現這樣子還不夠滿足『黑熊』的龐大胃口，連國外的錢都要拿！」

羅還說，如果今天一個民進黨的主要人物的單位，有這樣的胃口與貪婪，只是顯示民進黨真的是一個貪婪的政黨。

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