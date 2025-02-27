「林宅血案」遺址申請市定史蹟被駁 立委籲修法保存不義遺址

民進黨立委范雲（右三）、張雅琳（右二）27日陪同義光教會長老朱約信（左一）、牧師王銘澤（左二）等舉行記者會，呼籲國民黨別再阻擋不義遺址保存條例立法。（記者羅沛德攝）

2025/02/27 11:21

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委范雲、張雅琳今（27）日偕義光教會牧師、民團和學者共同舉行記者會，揭露45年前228當天發生的「林宅血案」遺址義光教會仍因缺乏專法，無法成為轉型正義保存與活化的重要場所；日前向台北市政府申請市定史蹟，卻遭駁回。范雲等人呼籲，朝野應儘速通過「不義遺址保存條例」，確保歷史傷痛不被掩蓋，讓不義遺址成為推動台灣民主價值的重要基地。

范雲表示，「林宅血案」遺址義光教會設立逾43年，一直希望能申請成為「不義遺址」，卻因國民黨阻擋「不義遺址專法」立法，至今無法申請。義光教會近日再向台北市文化局申請為市定史蹟，卻被以「真相尚未偵破、歷史定位尚難論定」，以及其情形較接近「不義遺址」，或可待條例通過後登錄等理由，將其駁回。

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范雲指出，過去促進轉型正義委員會調查報告已指出，「林宅血案」偵辦過程有情治單位滅證和阻撓偵查，已是當時國家干涉司法和傷害人權的證據，並非全然真相不明；既然台北市委員一致認為林案具歷史意義與價值，應可同馬場町紀念公園，既為不義遺址也列為市定史蹟。再者，若有「不義遺址專法」，義光教會就有更高機會被國家審定並能受到維護、傳承、活化與推廣。

張雅琳表示，非常遺憾北市文化局使出拖延戰術，駁回義光教會的史蹟申請。另外，立法院國民黨上會期在審查法案時避重就輕、模糊焦點，無視威權時期的時間定義，一邊擋法案，一邊擋遺址申請，根本就雙標。

義光教會牧師王銘澤、長老朱約信也說，未來除等待專法通過，教會也會思考自行設立標示、以揭牌儀式等方式，來為台灣社會建立一個學習及反思的記憶點，並以此協助推動「不義遺址專法」通過。

台灣民間真相與和解促進會秘書葉旖旎表示，部分立委刻意混淆不義遺址定義，試圖將範圍擴大至清代以降的所有人權事件，藉此模糊焦點、拖延立法進程，阻礙了社會對威權統治的反思與清算。

台灣大學建築與城鄉研究所副教授黃舒楣認為，不義遺址專法的通過極為重要，在這過渡期間，如何審視不義遺址保存的可行性，納入涉及國家暴力受害人數不多、但具有高度指標性個案，且所屬個人或組織機關認同不義遺址價值，而有主動意願保存者，是眼下重要的工作。

最後，范雲總結提出3點訴求：請國民黨勿再阻撓「不義遺址專法」；專法通過前，中央主管機關不應停下調查及擴大潛在遺址名單的工作；地方政府應盡力將遺址指定或登錄為文化資產，或以其他方式進行保存及活化，避免其遭到破壞。

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