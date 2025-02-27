近1900人連署籲廢止壯促法 王婉諭、張育萌赴立院提交請願案

時代力量黨主席王婉諭（左）、世代共好協會27日舉行「吳春城轉身繼續賺 廢壯促法刻不容緩」記者會，呼籲立院廢止惡法，還世代青年正義。（記者劉信德攝）

2025/02/27 11:14

〔記者李文馨／台北報導〕時代力量黨主席王婉諭日前與世代共好協會理事長張育萌發起公民連署，訴求廢止前民眾黨立委吳春城提出的《壯促法》。王婉諭今（27日）表示，儘管吳春城已辭去立委職務，立法院仍須正視《壯促法》帶來的問題；她指出，目前已有近1900位各界代表響應，顯示社會已有高度共識，今天正式提交請願案至立法院，呼籲立法院儘速廢止《壯促法》。

王婉諭指出，吳春城聲稱僅凍結2000萬元預算，但根據立法院審查報告，民眾黨團與吳春城共凍結六大部會近2.3億元，其中僅有金管會一案註明併入委員會決議。這些凍結案恐成為吳春城卸任後操控政府的籌碼，各部會為求解凍預算，反被迫推行「壯計畫」，造成嚴重資源浪費。

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王婉諭表示，吳春城不僅透過主決議要求教育部推動「第三人生大學」計畫，甚至要求將壯世代理念納入十二年國教的教科書。她痛批，立惡法、綁規格、賺四代，然後拍拍屁股走人，留下滿地的爛攤子，這就是吳春城一年立委任內的成績單。

王婉諭表示，她與世代共好協會理事長張育萌發起公民連署，要求廢止該法，目前已有近1900位各界代表響應，顯示社會已有高度共識，今天正式向立法院提起廢止壯促法的請願案，把民意送進立法院，希望立法院朝野各黨，特別是到現在還與吳春城相互取暖的中國國民黨、台灣民眾黨，一起廢除壯世代惡法，為這場「壯世代之亂」的鬧劇劃下句點。

張育萌表示，該法案在吳春城與立法院衛環委員會召委蘇清泉的推動下，僅花88天即快速通過，缺乏充分社會討論，埋下政策矛盾與資源分配不均的隱憂。他指出，《壯促法》自行創造55歲為「壯世代」的標準，與國際慣例不符，恐造成政府施政混亂，甚至讓同一政策重複執行，浪費公帑。

張育萌批評，壯世代掌握全台3分之2財富，卻享有專法保障，而青年專法草案至今未能通過，凸顯世代資源分配的不均。壯促法施行後，必然排擠其他政策資源，加劇世代矛盾。他強調，法案爭議不會因吳春城離開而消失，立法院應正視民意，儘速廢止《壯促法》，避免更多公帑浪費與政策錯亂。

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