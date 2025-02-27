支出大於收入不算貪污！國民黨新北議員黃永昌涉詐領助理費案判緩刑

國民黨籍新北市議員黃永昌。（資料照）

2025/02/27 10:59

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨籍新北市議員黃永昌，被控自2009年任職議員起，與妻子張淑玲和助理等人，以親友為人頭，向議會詐領2028萬多元的公費助理費，被依貪污治罪條例起訴。新北地方法院認為，黃永昌雖確實偽造文書詐領補助款，但非挪作為己用，僅依刑法「使公務員登載不實罪」判刑1年、緩刑3年，支付公庫200萬元，檢方不服上訴，高等法院仍認定黃不構成貪污，僅涉犯使公務員登載不實罪，今判決駁回，維持一審刑度，可上訴。

檢方指控，黃永昌明知議員每人只可聘用6至8人的公費助理，且公費助理補助費不得超過24萬元，助理每人每月支領金額也不可超過8萬元，但黃卻與妻子張淑玲和陳姓助理利用職權，在2009年間以9位親友之名向新北市議會申報助理費，至2020年7月為止，詐領高達2028萬4579元的助理費用。

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黃詐領後，將款項匯入私人帳戶，並用來繳納私人票款、繳付家族經營的公司員工薪資。

新北地院審理時認定，黃永昌雖有以人頭不實申報助理費，但有私聘助理23人，支付的助理費金額大於公費助理補助款，這些不實申報款項，全數流於與議員職務有實質關聯事項，非挪為已用，主觀上不具有不法意圖，不構成貪污行為，僅構成刑法「使公務員登載不實罪。」

合議庭審酌，黃永昌歷任多屆議員，僅因一時失慮而犯罪，應無再犯之虞，依使公務員登載不實罪判刑1年、緩刑3年，但須於指定期間內向公庫支付200萬元，曾姓男子也依使公務員登載不實罪判刑4月，黃妻張淑玲和助理均無罪。全案上訴高等法院審理。

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