行政院將提覆議 朱立倫：盼卓揆到立院報告 朝野一起討論

國民黨主席朱立倫出席智庫「2025民生議題調查系列：恢復國定假日民調發布會」，接受媒體聯訪。（記者王藝菘攝）

2025/02/27 10:40

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院將就立法院通過的中央政府總預算案、財政收支劃分法提出覆議，國民黨主席朱立倫今日受訪回應表示，如果行政院硬要提出覆議，希望行政院長卓榮泰能到立法院進行報告，讓朝野立委一起討論。

朱立倫強調，今天立法院通過的總預算金額為有史以來最高，如果行政院認為預算不足，按照過去作法應該是提出追加減預算，如果行政院還硬要提出覆議，希望卓揆到立法院報告，讓朝野立委一起討論，反正現在立法院正在總質詢期間，大家可以把問題討論清楚。

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朱立倫還說，至於財劃法更是過去國民黨、民進黨兩黨的主張，卓揆如果認為地方多分一點財源，就要多負一點責任，他認為，有關中央、地方責任分配，可以再做說明或要求，而且這與財劃法的精神不相違悖，立法院通過財劃法之後，就是要中央政府別再集權、集錢，讓部分的財源可以合理回歸地方政府。

有關四接環評昨日通過，朱立倫表示，昨天他看到台電董事長委婉的說，即便通過四接，還是會有缺電危機，其實這不用台電董事長說，台灣現在從事高科技、AI以及相關投資的人都知道台灣缺電，而缺電的危機根源就在民進黨錯誤的能源政策，這也是國民黨堅定要在立法院本會期針對能源政策提出重大修法。

他強調，國際友人與真正支持台灣經濟發展的朋友都已經提出警告，民進黨如果再堅持意識型態，一定會造成台灣的經濟危機與國家安全危機。

此外，針對中共軍演升高台海緊張，朱立倫表示，任何造成兩岸關係緊張或軍事作為，影響兩岸和平，國民黨都堅決反對，國民黨認為兩岸要透過溝通對話，化解所有衝突，台灣的國防安全戰略必須是「2D戰略」，一方面強化國防，一方面要透過對話、交流降低衝突，任何製造台海危機的衝突，國民黨都堅決反對。

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