罷免徐巧芯會成功？朱立倫批外傳國民黨民調都是謠言

國民黨主席朱立倫27日出席國民黨智庫民調記者會後受訪，針對外傳民進黨內部民調顯示罷免國民黨立委徐巧芯很可能成功，他回應稱，現在謠言滿天飛，但大部分都不是事實。前排右為立委羅智強，左為立委許宇甄。（記者王藝菘攝）

2025/02/27 10:36

斥媒體放話！朱立倫嗆「盡量放」：羅智強不怕

〔記者施曉光／台北報導〕針對外傳有民進黨內部民調顯示，國民黨立委徐巧芯很有可能被罷免成功，國民黨主席朱立倫今（27）日出席國民黨智庫民調記者會後受訪回應稱，現在謠言滿天飛，但大部分都不是事實，「到底有沒有這樣的民調？都是是自己揣測的」！

朱立倫還說，就像前一段時間有媒體報導國民黨中央做了哪一些民調，「那些都是謠言」！他強調，如果黨中央有做民調，就會對外公布並且告知立委，「絕不會透過媒體放話」，他還開玩笑地說，否則現在全台灣最危險的立委，就是站在他身邊的立法院國民黨團首席副書記長羅智強，「盡量放，智強也不怕，愈來愈強」！

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助理費案不斷 朱立倫：應該推動修法

此外，針對民進黨立委林岱樺近日涉入助理費案，兼任民進黨主席的賴清德總統昨日在中常會下令，今後民進黨民代一律不得任用配偶及三等內親屬擔任助理，朱立倫批評說，他不知道賴清德是要解決問題，還是針對黨內不同派系之間提出一些指控，他認為，所有因為人頭助理問題，而被起訴或被濫用而起訴的問題層出不窮，應該透過修法修得更完備清楚，並且嚴格執法管理。

朱立倫指出，有一些民代的親屬，事實上有在做真正的助理，而且很多人頭助理根本就不是親屬，這也才是關鍵重點，「過去被起訴的案件中有幾個是親屬問題？不能因為高雄是親屬的問題，就來禁止親屬擔任助理」，他認為，如果從此以後都要禁止親屬擔任助理，就應該推動修法，而非像民進黨喊話做內規，直接法制化不是更合理嗎？

柯文哲奔喪 朱立倫：與政治考量完全無關

他還說，現在的確已經到了修法時刻，否則會變成好像司法單位要辦誰，就以血滴子的方式指向特定人物，而且長期以來許多資深民代，在過去法令不是很周全的情況下產生觸法行為，到底應該怎麼辦，以及未來如何公平執法，才是問題的關鍵，「否則今天沒有解決問題，只有賴總統把手指向高雄的某一位立委。」

此外，針對外界關切目前被羈押中的前民眾黨主席柯文哲，能否出席父親柯承發的告別式，送父親最後一程，朱立倫表示，他身為人子，也有深刻感受的心態，他強調，這是從人性、倫理做出發點，相信所有台灣民眾都有這樣的心情，如果這樣都還不能獲准，或以合情、合理、合法的方式處理，民眾真的不能接受，而且這與政治考量完全無關，而是大家實在看不下去了。

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