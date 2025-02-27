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    歐洲議會跨黨派議員訪台 團長：對台民主社會印象深刻

    外交部政務次長吳志中（右）設宴款待歡迎，並與「歐洲議會跨黨派議員團」團長、拉脫維亞籍歐洲議員伊亞伯（Ivars Ījabs，左）握手致意。（外交部提供）

    外交部政務次長吳志中（右）設宴款待歡迎，並與「歐洲議會跨黨派議員團」團長、拉脫維亞籍歐洲議員伊亞伯（Ivars Ījabs，左）握手致意。（外交部提供）

    2025/02/27 10:15

    〔記者方瑋立／台北報導〕「歐洲議會跨黨派議員團」一行近日訪台，外交部政務次長吳志中26日午宴款待歡迎，雙方針對全球地緣政治情勢、民主夥伴共建供應鏈韌性及台歐雙邊合作等議題深入交換意見。訪團團長、拉脫維亞籍歐洲議員伊亞伯（Ivars Ījabs）表示，對台灣民主社會印象深刻，理念相近夥伴應持續加強合作。

    此行訪團成員包括伊亞伯及同為歐洲議會議員的海德（Hannes Heide）、穆拉奇（Arkadiusz Mularczyk）及蒲立齊（Vladimir Prebilič）等人。

    吳志中表示，台歐關係近年大幅提升，雙邊互訪及投資頻繁熱絡，台灣與歐洲共享諸多核心價值，產業也具互補性，未來應持續深化雙邊合作，共建繁榮與韌性。

    他強調，國際社會對台海和平穩定現狀的支持非常重要，尤其台灣多年來以實際行動證明，普世價值在華人社會同樣可以落地深根。我國感謝歐洲議會長期堅定支持民主自由台灣，並透過議會外交增進台歐人民對彼此的認識，盼未來持續深化雙邊友好合作與交流。

    伊亞伯表示，該團訪台期間對台灣多元開放且具活力的民主社會印象深刻，台歐雖地理上相隔遙遠，但面臨相似的問題與挑戰，尤其是以規則為基礎的國際秩序與全球貿易機制正遭受威脅。

    伊亞伯強調，理念相近夥伴應持續加強合作，共同守護民主自由的生活方式。

    外交部指出，我國誠摯歡迎與感謝歐洲議會持續以實際行動力挺台灣，未來將在既有良好緊密的基礎上，持續深化與歐洲議會的互動與交流，建構雙方堅實互惠的價值同盟網絡。

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