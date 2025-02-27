盧秀燕出訪日本 與名古屋簽友好交流備忘錄

盧秀燕出訪日本與名古屋市長廣澤一郎簽訂全面友好交流備忘錄。（中市府提供）

2025/02/27 10:18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕近日出訪日本，除接連參觀日本巨蛋建設外，另拜會愛知縣名古屋市，因台中與名古屋曾在2019年簽訂「觀光友好城市交流協定」，她這次出訪與名古屋進一步簽訂「友好交流備忘錄」，雙方將不限觀光領域，城市交流更全面化；盧秀燕說，台中與名古屋包括地理人口、產業發展及觀光特色都很相似，盼未來交流更上一層樓。

盧秀燕昨拜會名古屋市長廣澤一郎，她說，除祝賀廣澤一郎當選名古屋市長，雙方繼已簽署的觀光友好城市交流協定後，這次簽訂友好交流備忘錄，盼兩城市往後合作將更全方位、全面性；另外，台中正要興建大巨蛋，也要參訪名古屋巨蛋取經，盼將成功經驗帶回台中。

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盧秀燕說，台中跟名古屋兩市的地理位置與人口相近，又均以工業與創新為主，且城市觀光活動交流密切，此次簽訂全面友好交流備忘錄，「雙方從朋友升格家人關係」，盼邀請廣澤一郎、名古屋市會日台議員連盟會長藤田和秀及市會議員們到台中。

廣澤一郎則說，名古屋跟台中市簽訂「觀光友好城市交流協定」5年來，雙方維持非常友好的朋友關係，名古屋自2020年開始舉辦「台灣·台中夜市」，向名古屋市民介紹台中魅力，台中去年也舉行名古屋夜市「西川祭」，向台中市民介紹名古屋觀光魅力；名古屋另自2023年開始，每年派遣名古屋市立高中20名學生到台灣學校拜訪交流。

他說，簽訂友好交流備忘錄後不限觀光，將開展更多元的城市交流，合作範圍擴大朝簽署最高等級的姐妹城市合作協定邁進，希望兩市情誼更長遠。

盧秀燕昨另參訪「名古屋巨蛋」，已啟用20餘的巨蛋向來是日職中日龍隊主場館，多元化經營模式在未有政府補貼情形下，營運狀況維持穩定盈餘，盧秀燕認為主場球隊營造加上靈活營運方式，可納入未來大巨蛋參考方式之一。

運動局表示，名古屋巨蛋為日本6大巨蛋之一，可容納約4萬500人，自1997年啟用以來作為日本職棒中日龍的主場，除了棒球比賽，還可舉辦各類體育賽事、演唱會和展覽等大型活動，成為日本中部地區的重要活動場館。

盧秀燕出訪日本與名古屋簽訂全面友好交流備忘錄。（中市府提供）

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