台東民進黨推陳瑩選縣長、強棒莊瑞雄帶頭拚藍轉綠

不分區立委莊瑞雄（右）積極在台東走訪基層、參與活動，原住民立委陳瑩（左）則是民進黨矚意下屆參選縣長人選，兩人經常同框，力拚藍轉綠。圖為兩人日前相楷參加元宵活動。（記者劉人瑋攝）

2025/02/27 09:52

〔記者黃明堂／台東報導〕下屆台東縣長選舉，昨天經民進黨主席賴清德請不分區立委莊瑞雄全力輔選達成藍轉綠，台東縣黨部主委張鈺晨今天進一步指出，下屆台東縣長，立委陳瑩是最適合人選，感謝中央派強棒莊瑞雄輔選。

張鈺晨今天透過縣黨部發布新聞稿轉達中央黨部昨天召開中常會容，賴清德主席表示感謝莊瑞雄立委，自從2015年補選上屏南的立委，十年來為屏東爭取建設、為鄉親服務不遺餘力。本屆立委選舉民進黨在台東失利，去年起莊瑞雄委員除了繼續服務屏東，也特別指派莊瑞雄認養台東，是不分區立委認養選區服務中幅員最廣的，非常辛苦，這8個月來的努力，受到地方高度肯定。在接下來2026年九合一的選舉，台東能不能藍天變綠地是非常指標性的一戰，同時也希望能將立委席次嬴回來。因此，要請莊瑞雄集中資源，全力經營台東，輔選縣長選舉。

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台東縣黨部主委張鈺晨表示，萬分感謝賴清德主席指派莊瑞雄委員來認養台東協助民眾服務以及輔選工作，地方黨部也會全力支援莊瑞雄委員，在2026的縣長選舉，將一起輔選陳瑩委員競選，期望能夠讓台東翻轉，台東需要更大的進步，而這個進步只有透過政黨輪替，改變地方治理思維，台東才有希望。

張鈺晨說，陳瑩是最合適的縣長人選，除了立委的豐富經驗，又加上有原住民的身分，更能符合台東多元族群的特性，其父親陳建年老縣長政績豐碩，更是台東人讚揚的前縣長，一人當選兩人服務，未來我們將推出翻轉台東、造福台東的各項政見，爭取台東人的認同。

張鈺晨也表示將藉助莊瑞雄委員，整合2024立委選舉造成分裂的情況，如果台東能成功罷免不適任立委黃建賓，也希望能夠把立委席次爭取回來。

台東綠營支持者認為，賴坤成與劉櫂豪互相敵視，看不出緩解跡象象，不論誰參選，綠營都恐難團結，黨內地方上也未浮出足以號令山頭的人物，由具高知名及擅長基層經營的莊瑞雄領軍輔選陳瑩，確實有藍轉綠的機會。

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