政院今對總預算案提覆議 王鴻薇：不過是想幫大罷免加溫

國民黨團書記長王鴻薇。（資料照）

2025/02/27 10:08

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院今天預計在行政院會後對總預算案提出覆議，國民黨團書記長王鴻薇表示，這樣的做法不過是想幫大罷免加溫，這樣做不是為了國家的運作，只是為了政黨對抗。

王鴻薇表示，在野黨在立法院一定會依法審查，可以幾乎確定的是，這次覆議案還是會以失敗收場，行政院長卓榮泰竟然在立法院說自己是覆議最多的院長，不知道為什麼他一副沾沾自喜，難道每一次的覆議失敗他都要唾面自乾嗎？

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王鴻薇表示，這次總預算在送出之前，立法院長韓國瑜還特別參加了賴清德總統所召集的院際協商，特別提出希望行政院不要對總預算提覆議，立法院願意盡量的去協助。但即使如此，行政院仍然悍然提出覆議案，她重申，今年的總預算創下歷史新高，高達將近3兆元的歲出預算還要拿出來提覆議，這難道不是行政院的惡意嗎？只是配合賴總統在搞院際的對立、朝野的對抗嗎？根本無助於國家以及預算的執行。

王鴻薇重申，覆議案國民黨團會依法處理，但奉勸行政院，這樣對抗的方式不是真正對預算好，也只不過是想要來幫大罷免加溫而已，這樣做不是為了國家的運作，只是為了政黨對抗。

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