國民黨稱56.7％挺還勞工7天國假 朱立倫：大家都知「血汗台灣」

國民黨智庫今發表「恢復國定假日民調」，黨主席朱立倫說，大家都知道台灣是「血汗台灣」。（記者王藝菘攝）

2025/02/27 10:01

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今（27）日召開記者會，發表「恢復國定假日民調」，結果顯示56.7%受訪者支持「還給勞工7天國定假日」，只有19.3%不支持；黨主席朱立倫指出，大家都知道台灣是「血汗台灣」，在OECD（經濟合作暨發展組織）國家當中，台灣的工時最長，而且相較日、韓、港、中等國公共假日數，台灣也是最低。

朱立倫並指出，雖然新加坡的工時要比台灣長，「但人家的薪水是我們的幾倍？」而且如果公共假日再加上法定年休日，台灣休假都最少，即便只談公共假日，例如日本有16天、南韓16天、香港17天、中國13天，反觀台灣就只有12天，為目前最低，更別說菲律賓、泰國、馬來西亞都要比台灣多。

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朱立倫表示，勞工放假問題與當年修法有關，勞工都在說要「還假於民」，還給他們7天假日，以及勞工節、教師節、台灣光復節、行憲紀念日等改為放假日，立法院本會期應該好好面對工時以及公共假日的問題。

此外，朱立倫在記者會後受訪指出，立法院國民黨團與黨中央、智庫已經決定立法院本會期要以民生法案為主軸，尤其是民眾關心的荷包問題、假期問題、健康問題、老人長照等議題，每一項都會做民調，不管是長照、核電、能源以及還假於民，全部都有精確的民調依據，國民黨會與民意站在一起，讓台灣更好。

國民黨智庫執行長柯志恩指出，根據委託「十方民調公司」於本月20日至22日期間執行民調作業，總計獲得1068份有效樣本，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負3%。

根據這份民調結果顯示，當被問及是否支持還給勞工7天國定假日，有56.7%的受訪者表示支持，只有19.3%不支持；若就區域而言，以北北基、桃竹苗地區支持度最高，分別有60.8%、60.5%的民眾支持，若從年齡層來區分，30至39歲、40至49歲年齡層的支持度最高，分別有69.7%、72.3的人支持。

該民調還顯示，若進一步詢問受訪者是否支持教師節放假，有64.3%的人支持，27.5%不支持；支持台灣光復節定為國定假日的比例有64.1%，24%不支持；支持行憲紀念日改為國定假日的人佔65.4%，不支持的為27.2%；支持勞工節全民放假的比例有66.3%，不支持的為27.3%。

國民黨智庫指出，過去勞工的7天國定假日在2016年被刪除，主要原因是政府推動「一例一休」，卻犧牲勞工假日，但根據勞動部2024年統計，台灣勞工平均年總工時約為2020小時，名列世界前矛，在39個主要國家裡排名第5，在亞洲國家排名第2，台灣勞工的總工時仍過長，也未緩解台灣許多勞工過勞現況，國民黨主張全國休假日必須法制化，決策過程必須符合民意，檢討並恢復部分國定假日，以增進人民的幸福。

國民黨智庫今發表「恢復國定假日民調」，結果顯示56.7%受訪者支持「還給勞工7天國定假日」。（圖擷取自臉書直播）

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