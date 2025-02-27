被告發國安法 沈伯洋：實力不夠才覺得拿補助天方夜譚

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/02/27 11:00

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民主實驗室被爆曾收美國國際開發署（USAID）間接贊助約130萬美元，其現任理事、民進黨立委沈伯洋遭告發涉違「國安法」。對此沈伯洋表示，這些都是典型中國論述，你們到底有沒有想過，是不是因為自己實力不夠，所以才覺得別人拿補助是天方夜譚。

沈伯洋在臉書PO文大酸，他其實不是沈伯洋，他的真實身份是被收買的窮留學生、索羅斯的秘密指定者、美國情報局CIA特派員、2棟美國豪宅的隱藏屋主，以上資訊，來自中國網站、趙少康、邱毅，國民黨和新黨一群我不認識的人，以及他們底下的留言，然後這些人可能還在競爭KPI，今天新黨才去地檢告我親美賣國，國民黨明天還要再去告一次，好笑的是，這些都是典型中國論述，中國官媒已經封過我CIA、新納粹、蓋世太保以及台獨鐵三角，去年加碼了台獨頑固份子。

請繼續往下閱讀...

沈伯洋指出，結果新黨先上車，邱毅（黃國昌1.0）上車，趙少康上車，現在連朱立倫都準備上車。我的錢，也已經被他們從負債2000萬變成坐擁6000萬了，敬告大家，以後你只要在當學者的時候做研究，有拿國外補助，在國民黨的眼裡，就是違反國安法喔。

沈伯洋直言，看到他們說「只是1名大學教授，怎麼可能拿到各種補助？」你們到底有沒有想過，是不是因為自己實力不夠，所以才覺得別人拿補助是天方夜譚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法