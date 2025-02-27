馮翊綱稱共軍不斷飛來是大內宣 網轟：是瞎了還是聾了？

馮翊綱日前登上YouTube頻道《百靈果News》接受訪談，他聲稱自己不認為中華人民共和國在威脅什麼，還說「是什麼人在做大內宣告訴你共軍不斷飛來？」引發網友批評。（圖擷自YouTube）

2025/02/27 11:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕相聲男演員馮翊綱日前登上YouTube頻道《百靈果News》接受訪談，他聲稱自己不認為中華人民共和國在威脅什麼，還說「是什麼人在做大內宣告訴你共軍不斷飛來？」引發網友批評，對此律師林智群發文諷刺「馮先生大概忘記了，他的長輩是怎麼吃共產黨的虧的吧？」美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元也質疑「能完全活在自己想像的世界裡也是一種幸福，但請不要拖其他人下水」。

馮翊綱日前接受網紅《百靈果News》訪談，過程中提及，「我不認為中華人民共和國在威脅什麼，這都是『眼界』的問題了，我經常來往兩岸，不覺得人家在威脅我們。」針對主持人凱莉說「共軍會飛來啊！」馮翊綱卻稱：「是誰講的？是什麼人在做大內宣告訴你共軍不斷飛來？」

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之後凱莉回應「新聞上面寫的」，馮翊綱又說「新聞是誰控制的」，另一名主持人Ken則笑稱「美國」。之後馮翊綱也持續批評「執政的那些人他很想很想做一些事情，他現在想做的事情是把反對他的國會議員罷免掉嘛，就在搞政治鬥爭嘛，各種政治鬥爭搞到國內顛沛的感覺，國內本身不安定，連一個國民做一個廣告，講出中國人3個字都這麼有反應，太奇特的時代了」

有網友在影片下方留言質疑「國家控制媒體我不反對，但難不成拍到的照片聽到的國際廣播都是假的？」、「可以講出這樣的論述，馮翊綱不是笨欸，他是壞吧？」、「能講出這種言論，真為第一線保家衛國的國軍感到不值」。這則訪談也在PTT引發鄉民議論，紛紛留言砲轟「這個人瘋了還是瞎了還是聾了？」、「老害都自以為眼界開消息靈通，實際上只會看紅媒」、「馮就是做自己，高級外省人，滿滿黨國情懷，賣得是祖國懷抱」、「高級外省人，喜迎王師」。

對於馮翊綱稱「是什麼人在做大內宣告訴你共軍不斷飛來？」葉耀元也在「葉教授的國際事務學院」發文指出，「馮先生，是雷達跟衛星喔！」、「我有時候想想，能完全活在自己想像的世界裡也是一種幸福，但請不要拖其他人下水，謝謝」。

林智群也在臉書發文指出，「馮先生大概忘記了，他的長輩是怎麼吃共產黨的虧的吧？共產黨沒威脅，你們長輩當年為什麼要跑過來？」，他也諷刺「不長記性欸、不見棺材不掉淚」。

針對馮翊綱也聲稱「不依賴政府經費來源做存活」。林智群也痛批「得了便宜還賣乖」，並指馮所指的是「文化部成立後，他們不依賴補助」，呼籲馮「麻煩不要切割過去」，並諷刺「靠著補助站穩後，才來說自己不依賴補助叫『得了便宜還賣乖』」。

林智群也強調，補助本來就是給還沒辦法站穩的藝人。並批馮翊綱「靠台灣成長之後，迎合中國市場講出中華人民共和國沒威脅我們這種話，就不是政治正確？」、「你確實不是褒揚台灣政府，但迎合獨裁共產黨政府，也別講得好像自己很獨立一樣」。

林智群也質疑，如果馮翊綱說：「我不是丟掉要飯的碗，而是發現對岸那碗比較大。」，承認自己就是生意人，大家還會尊重他誠實。他諷刺馮翊綱「明明在迎合獨裁政權，假裝威脅不存在，卻說自己是藝術家就是應該政治不正確，這個段子很難笑」。

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