柯文哲聲請解除禁見、通信 吳靜怡：依法申請奔喪並不難

針對柯文哲的父親日前過世，民眾黨昨發聲明指出，柯文哲已委由律師遞狀聲請解除禁見及通信。吳靜怡指出，「財產來源不明罪」可以調查的金流範疇，包含了配偶、直系血親及二親等，她質疑檢調若已經準備偵辦「財產來源不明罪」，還能聲請解除禁見嗎？。（資料照）

2025/02/27 07:56

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案、侵占政治獻金等案，目前仍羈押禁見中，針對柯的父親日前過世，民眾黨昨發聲明指出，柯文哲已委由律師遞狀聲請解除禁見及通信，對此媒體人吳靜怡指出，「財產來源不明罪」可以調查的金流範疇，包含了配偶、直系血親及二親等，她質疑檢調若已經準備偵辦「財產來源不明罪」，還能聲請解除禁見嗎？她也強調「依法申請奔喪並不難」。

吳靜怡在臉書發文指出，檢調若已經準備偵辦「財產來源不明罪」，請問還能聲請解除禁見嗎？她表示「柯文哲律師突聲請解除禁見、通訊，北院將在今天下午兩點半開庭，而柯媽媽會不會親自北上出庭說明？真是讓人不捨。司法攻防和人道考量交雜，看樣子是警告院、檢、辯開庭前，必須要審慎拿捏分寸。」

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吳靜怡指出，「請讓柯文哲好好為他父親拈香，也讓柯老先生能體面的告別，體面，就是一切在合情又合法的前提之下請假奔喪，不要讓柯媽媽焦慮」。

吳靜怡也提到，柯文哲要為父親奔喪，柯家人一直強調是要參加告別式，但柯文哲要的恐怕不是奔喪，而是要跟家人在告別式前和家人們討論事情，要求准許柯文哲解除其配偶、直系血親及二親等之旁系血親親屬接見、通信，讓柯文哲能共商治喪事宜，並盡為人子最後的孝道。

吳靜怡質疑，雖然特別強調這些家人身分不是京華城的證人和被告，但「財產來源不明罪」可以調查的金流範疇，包含了配偶、直系血親及二親等，若依據「公職人員利益衝突迴避法」財產申報公務員之二親等內親屬必需利益衝突迴避，「請問柯文哲現在適合聲請解除禁見嗎？真正的孝道，不應該是最後還要為難柯爸爸、柯媽媽，事情依法申請奔喪並不難」。

吳靜怡也批評，「柯家人一再強調沒有任何特權，但柯文哲從去年至今，彷彿綁架整個台灣民眾黨成為自己壓迫司法攻防的武器，再利用民眾的同情心成為影響司法決斷的利器」。

吳靜怡在文末也感嘆，柯爸爸是地方有威望的人士，希望他能保佑台灣民主路途平安，也希望他兒子能學會厚道。

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