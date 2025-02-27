總預算、財劃法今提覆議 卓榮泰將親上火線說明

行政院院會今（27）日將針對總預算案與「財政收支劃分法」修正案提出覆議，呈請總統核可後，移請立法院覆議。行政院長卓榮泰也預計在今天的院會後記者會，親自對外說明這兩案的窒礙難行之處。 （資料照，行政院提供）

2025/02/27 06:26

〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白大砍今年度中央政府總預算，引爆大罷免潮，行政院院會今（27）日將針對總預算案與「財政收支劃分法」修正案提出覆議，呈請總統核可後，移請立法院覆議。據了解，若覆議不成，行政院也不排除暫時處分與釋憲，而依照慣例，行政院長卓榮泰也預計在今天的院會後記者會，親自對外說明這兩案的窒礙難行之處。

根據行政院院會今日議程的討論事項，第一案為「財劃法」部分條文覆議案，第二案為「中華民國114年度中央政府總預算案」。由於立法院19日把今年度中央政府總預算案與財劃法修正案送抵行政院，行政院若要覆議依法須在10天內提出，28日是提出覆議的最後期限，行政院決今天將在院會提出覆議。

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立法院修「財劃法」挖走3753億元、總預算大砍2076億元，已嚴重影響中央政府施政，據了解，卓揆昨再度召集主計總處與財政部等相關官員，就總預算與財劃法後續議題討論，並預計今天親自出面再度對外說明總預算案與財劃法的窒礙難行之處。

據悉，國會「朝小野大」下，覆議案預判不會通過，政院後續也研擬、評估聲請暫時處分與釋憲的可行性。

相關人士指出，提出覆議的理由，除未明列刪除總數，還有行政院之前提出的12大窒礙難行之處。像是刪減總數兜不攏、要求行政院自行刪減636億元，另刪減數已逾原編預算，「超刪」總數逾7191萬元，其中外交部被超刪近3000萬元、監察院2500萬元、行政院新聞傳播處790萬元、司法院388萬元。

另外，凍結數高達1381億元，該名人士解釋，凍結提案高達1500多案，逾數百件提案要「經立法院同意後始得動支」，等於要院會表決同意，而本會期還有約30次的院會，扣除總質詢與法案審查後，這數百件的提案要如何在院會排審、表決？解凍程序冗長，本會期是否能全部解凍也是問題。

他還提到，總預算案的政策宣導單一廠商得標金額規定不得超過5％，如以50萬元的預算為例，可能要分別由20家的廠商得標，每標案僅2.5萬元，「與現實嚴重脫節」。

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