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    首頁　>　政治

    共軍不只在台海無預警實彈射擊 國安人士：挑釁換取國際叫價空間

    我國海軍班超軍艦監控共軍四明山艦與千島湖艦。（國防部提供）

    我國海軍班超軍艦監控共軍四明山艦與千島湖艦。（國防部提供）

    2025/02/26 23:39

    〔記者蘇永耀／台北報導〕共軍今天上午無預警在屏東外海40浬片面宣布劃定實彈射擊演習區域，國安人士批評，中國公然對現狀高度挑釁，這種無預警實彈射擊違反國際慣例，已先後在越南、菲律賓海、澳洲與紐西蘭之間海域發生。國安人士研判，這波挑釁背後動機應是今年中共「兩會」前展現「硬實力」，希望在國際政治上取得叫價空間。

    對於這起事件，國防部已發布新聞稿說明，國安人士也在簡報會中指出幾個重點，第一，中國這是所謂實彈射擊訓練，是無預警型的，是透過中國某軍艦海事頻道廣播，在海上劃設區間，就進行射擊訓練。

    國安人士批評，中國此舉違反基本國際慣例，「沒有人這樣玩的」，有民航機跟海上船隻，有其他活動，尤其又是在公海上，這樣做是違反國際慣例的，中國並沒有通知國際民航組織等單位，讓所有運用這個區域各方都有風險。

    第二，這是公然對現狀高度挑釁，但這件事更值得注意的是，不單在所謂屏東跟高雄外海40浬區域，幾天前中國就在紐西蘭跟澳洲中間的海域，同樣是軍艦透過海事頻道，劃定空間，給出4個座標就進行射擊訓練，所以也引起澳洲跟紐西蘭的抗議，因為其中至少有5條國際航線，是各種船貨、漁船的來往區域，尤其是沒有通知各國，國際這麼多年來鮮少有這些情形。

    國安人士說，今天發生這件事是一個非常重要的特徵，不只紐澳，先是越南，菲律賓海，然後澳洲跟紐西蘭，今天換到台灣周邊進行無預警實彈射擊。

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