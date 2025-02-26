罷免涂權吉！民團3/2楊梅募志工 邀沈伯洋、八炯宣講

「全力一擊 罷免涂權吉」團隊，3/2下午2點在楊梅區頭重溪柚子公園旁的天幕廣場舉辦志工招募會。（「全力一擊 罷免涂權吉」團隊提供）

2025/02/26 23:21

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市公民團體發起「光復桃園，六區全罷」連署罷免藍委行動，因第2階段連署需大量人力，各區罷團持續招募志工，罷免第2選區立委涂權吉的「全力一擊 罷免涂權吉」團隊，週日下午2點在楊梅區頭重溪柚子公園旁的天幕廣場舉辦志工招募會，當天邀請民進黨立委沈伯洋、反共網紅八炯進行短講，說明公民行動意義。

「全力一擊 罷免涂權吉」團隊發言人Rick表示，團隊不畏日前原訂在大園區一家美食餐廳舉辦志工招募活動受阻取消，這週日繼續在頭重溪柚子公園旁的天幕廣場，以大型活動方式舉辦，包括邀請沈伯洋、八炯進行宣講，說明公民行動的意義，另有資深志工與大家分享活動經驗，盼藉實體見面招募更多志工，共同成為推進台灣民主的一份力量。

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罷免第5選區立委呂玉玲「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊志工張先生表示，這週六、日團隊在平鎮、龍潭六地宣傳填寫第2階段意向調查，目前規劃，週六下午兩點至四點在龍潭運動公園；週日早上9點至11點在山仔頂麥當勞及龍潭傳統市場，下午1點至3點半在平鎮區中豐路山頂段126號的Subway，下午2點至4點在平鎮民俗文化公園，晚間6點半至8點半在平鎮家樂福，欲加入志工可填寫網路表單（https://reurl.cc/L5ynjx）報名。

聯合罷免團隊相關連署的最新時間地點資訊，可上網（https://reurl.cc/M6VQ2p），或加入「桃汰立委 罷免OUT」罷免團隊LINE官方帳號（https://line.me/R/ti/p/@255vxiqk）查詢。

「全力一擊 罷免涂權吉」團隊，3/2邀請民進黨立委沈伯洋、反共網紅八炯宣講。（「全力一擊 罷免涂權吉」團隊提供）

「全力一擊 罷免涂權吉」團隊，3/2邀請民進黨立委沈伯洋、反共網紅八炯宣講。（「全力一擊 罷免涂權吉」團隊提供）

桃市罷免第五選區立委呂玉玲團隊徵各類志工。（「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊提供）

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