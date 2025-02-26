違規私設斜坡？桃市罷免藍委手搖飲店被查水表 龍潭區公所回應了

桃園市龍潭區手搖飲店響應罷免藍委，昨天收到區公所私設水泥構造違規通知。（記者黃政嘉攝）

2025/02/26 22:23

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市龍潭區五福街的「DO Tea 作茶人家」手搖飲店，遭「民眾」檢舉店外水溝蓋上方違規私設水泥構造，區公所要店家3月26日前改善，店老闆曾子和感到納悶，這時機點收到公文，難免覺得「遭查水表」，龍潭區公所回應，五福街3個月來共4間店被民眾檢舉設置斜坡，作茶人家是其中1間，有民眾檢舉，公所都會勘查。

曾子和表示，昨天傍晚6點多客人正多，突然看到有人在門牌牆柱上貼東西，沒打招呼就離開，一看發現遭貼上由龍潭區公所發出的違規公文，他說，當初買這間店時，店外原來就有20公分左右的斜坡，另在店外2側架設木棧板平台，因應高低差，方便行走。

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罷免第5選區立委呂玉玲的「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊力挺手搖飲店，團隊聲明指出，志工們對店家疑遭查水表一事心疼不已，即便如此，曾老闆仍懇切地向志工說，「你們都沒有領薪水，都是利用自己空閒時間連署罷免，不用擔心他的事情，台灣加油，大家加油！」

龍潭區公所指出，經接獲桃園市政信箱陳情，作茶人家店家前水溝蓋上方有擺設攤販、設置水泥平台，經勘查確有情形，有影響道路側溝排水疑慮，因此函文給土地所有權人，包括覆蓋溝蓋水泥斜坡及私設其他臨時設施，要求限期改善，以維持路面排水順暢，後續若未改善，將報請市府養護工程處裁罰。

工務課長胡志諴說，五福街3個月前1間店先被檢舉後，2週前再有3間店同時被檢舉，因此區公所同時發文給這3間店，限期改善恢復。

曾子和表示，當初買這間店時，店外原來就有20公分左右的斜坡，另在店外2側架設木棧板平台，因應高低差，方便行走。 （記者黃政嘉攝）

店老闆曾子和表示，昨天傍晚6點多客人正多，突看到有人在門牌牆柱上貼東西，發現遭貼上由龍潭區公所發出的違規公文。 （記者黃政嘉攝）

龍潭區五福街的「DO Tea 作茶人家」手搖飲店，遭「民眾」檢舉店外水溝蓋上方違規私設水泥構造。（記者黃政嘉攝）

龍潭區公所回應，五福街3個月前1間店先被檢舉後，2週前再有3間店同時被檢舉，包含作茶人家手搖飲，一併要求限期改善。（記者黃政嘉攝）

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