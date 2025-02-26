林岱樺、陳怡君涉詐領助理費 民進黨廉政會立案調查

民進黨廉政委員會主委邱駿彥說，廉政會已全票通過，林岱樺及陳怡君都立案調查。（記者陳政宇攝）

2025/02/26 22:16

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委林岱樺及台北市議員陳怡君接連捲入詐領助理費案。民進黨廉政委員會主委邱駿彥今（26）日說，廉政會已全票通過，兩人都立案調查，將盡快發函請林岱樺說明；助理費案是社會共業，民進黨主席賴清德要求黨員禁用三親等以內擔任公費助理，各黨派都應該做到，並建議立法院著手修法，將助理費及行政費脫鉤。

民進黨廉政會今晚舉行例會，邱駿彥會後受訪說，所有委員全票通過，陳怡君的部分立案，但因她已被收押禁見，短時間內無法請她說明；而林岱樺的部分也立案，因為沒有被關押，廉政會將盡快發函請她說明，現在檢調的動作還是滿大，每一天都有不同的新發展，但立案並不說認定有罪、需要處分。

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關於助理費案件，邱駿彥坦言，每次碰到這種案子，他做為廉政會主委心裡還滿難過，這是一種社會的共業，現行法律並不周詳，以前也許大家都不在乎就糊裡糊塗地用，但現在越來越注意這些事情；建議從2個部分解決問題，一是立法院要趕快修法，讓助理費和行政費用的部分脫鉤、不要混在一起，二是今天賴清德說民進黨從政黨員，不可用三親等以內的人擔任公費助理，這應該是全台灣各黨派都應該要做到，因為助理費問題不是只有民進黨，每一個黨都有。

邱駿彥提到，廉政會今天花了很多時間，檢討民進黨廉政條例未來的修法，包括關於要處理對象、立案標準、加重加嚴的處分，以及廉政會立案、其他機關也立案等問題都有討論到，仍要細部討論，不是馬上就有結果。

針對林岱樺所涉助理費案及違法收受政治獻金案，邱駿彥回應，廉政會就這2個部分一起討論，檢察官還在蒐集證據，要怎麼打破那些人的心防，要看檢察官的功夫。

至於賴清德對助理費的提案，邱駿彥說，方法有很多種，但總要有人提出來，賴清德這一步踏出去是真的很好，廉政會處理到類似問題都很傷腦筋，都有討論到要如何解決，但沒有像賴清德講的這麼明確。

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