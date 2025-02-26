賴清德指示全力經營台東 莊瑞雄：扮演桶箍

莊瑞雄出身農家，雖為律師，但成為立委後也取得農業相關的碩、博士，圖為其勘查天災所致農損。（記者陳彥廷攝）

2025/02/26 21:35

〔記者陳彥廷／屏東報導〕去年台東立委選舉綠營分裂，國民黨黃建賓以2千餘票差距險勝。兼任民進黨主席的總統賴清德今天下午在中常會中說，不分區立委莊瑞雄集中資源全力經營台東。莊瑞雄晚間受訪說，衝刺2026縣長選情外也全力拿回立委席次，他到台東的角色就是扮演「桶箍！」

國民黨黃建賓去年拿回失去14年的台東立委席次，賴清德特別指派莊瑞雄認養台東，兼顧屏東。賴清德今天說，這是不分區立委認養選區服務中幅員最廣的，期間的努力受到地方高度肯定。

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賴清德說，台東能否藍天變綠地是非常指標性的一戰，因此要請莊瑞雄盡速調整於屏東縣所設的3個服務處，進而得以集中資源全力經營台東，原屏東地方選服工作則請組織部協調立委鍾佳濱及徐富癸協助無縫接軌。

莊瑞雄在屏東有屏東市、東港及恆春3個服務處，加上還要到台東服務，8個月來每個週末透過南迴鐵路不斷來回，讓鄉親感受到他的服務與誠意，他今天說，目前尚非屬談人選的時間，而最重要的就是要先全心扮演台東支持者們的「桶箍」，進而將支持圈擴大，目標先放在衝刺2026縣長選舉，也希望能將立委席次嬴回來。

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