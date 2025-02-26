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    會晤林佳龍 立陶宛國安及國防委員會主席葉林斯：民主陣營應更團結

    外交部長林佳龍（右）歡迎立陶宛國會「國安及國防委員會」主席葉林斯（左）訪台。（外交部提供）

    外交部長林佳龍（右）歡迎立陶宛國會「國安及國防委員會」主席葉林斯（左）訪台。（外交部提供）

    2025/02/26 22:28

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍今（26）日上午接見立陶宛國會「國安及國防委員會」主席葉林斯（Giedrimas Jeglinskas）。葉林斯表示，民主陣營應更加團結，他樂願深化台立各項合作，共同應對各種威脅與挑戰。

    葉林斯說，近日美歐關係雖有波折，歐洲國家仍致力加強跨大西洋夥伴關係、持續堅定支持烏克蘭，並持續強化自身國防實力及不對稱戰力，他認同民主陣營應更加團結，樂願深化台立各項合作，共同應對各種威脅與挑戰。

    林佳龍說，他去年11月率「台灣無人機產業訪問團」赴訪立陶宛時，曾與葉林斯會晤，很高興再度見到立國友人，由於現今國際政經及烏克蘭情勢變化快速，更凸顯民主國家加強合作的重要性。

    林佳龍提及，台歐安全密切相關，台灣樂願與立國在國防產業、無人機及各項領域深化合作，並共同協助烏克蘭重建，以展現民主陣營的團結。

    外交部指出，雙方會中就俄烏戰爭現況、台立國防產業合作及理念相近國家共同對抗威權擴張等議題交換意見；台灣與立陶宛都是民主前線國家，彼此共享民主、自由、法治與人權價值，兩國在半導體、雷射、生科等領域合作密切，雙方將持續積極促進各項交流合作，共同強化民主韌性及夥伴關係。

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