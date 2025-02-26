吳春城丟爛攤子拍屁股走人 王婉諭痛批：最後一刻都在說謊！

吳春城25日宣布辭立委。（資料照）

2025/02/26 23:36

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城力推「壯世代政策及產業發展促進法」，其「壯世代」商標及家族企業政府標案，遭外界質疑違反利益迴避原則。不料吳春城25日突然請辭立委。時代力量黨主席王婉諭痛批，吳春城過去一年擔任立委期間「立惡法、綁規格、撒種子、賺四代」，現在拍拍屁股走人，留下滿地爛攤子！

王婉諭今天（26日）在臉書發文，「昨天，吳春城以『光明與愛』開場，高喊美好的一仗已經打過後，就華麗轉身下台。沒有人知道，他下台後，到底是要去當壯世代的傳教士？還是功成身退，要讓壯世代產業鏈，徹底擺脫立委『利益迴避』的枷鎖？我只知道，直到最後一刻，吳春城還是在說謊。吳春城說『關於凍結預算綁標案的指控，本席參與114年中央預算審查，提出了12個凍結案，合計凍結2000萬，其中10案最後都是併委員會凍結』。短短一句話，就說了兩個謊。」

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她接著說：「打開算不出刪減總額的總預算案審查總報告，吳春城以民眾黨團名義，針對衛福部、國發會、經濟部、體育署、金管會、勞動部等6個部會，提了12個預算凍結案，總計凍結將近2.3億的預算。其中，只有1案有註明併入委員會決議凍結（合併到委員會的凍結金額，不再另外凍結）。對於解開利益迴避拘束器的吳春城來說，每一個凍結案，都是商機，都是威脅部會乖乖就範的籌碼。」

「為了解凍預算，各部會恐怕必須提出更多冠名『壯世代』的『壯計畫』，消耗行政機關人力，浪費人民的血汗錢。除了凍結預算，吳春城還在預算審查中提出決議案要求教育部宣傳，他大力推動已經和空中大學簽定『合作意向書』的第三人生大學計畫。甚至，他要求教育部把壯世代的觀念，融入十二年國民教育的教科書中。在質詢告別作上，吳春城除了扯謊，也要求行政院長卓榮泰，承諾支持教育部、勞動部等機關，繼續推動他的壯世代政策。」

最後王婉諭表示：「立惡法、綁規格、撒種子、賺四代，然後拍拍屁股走人，留下滿地的爛攤子，這就是吳春城一年立委任內的成績單。明天，我會和廢止壯促法公民連署的共同發起人世代共好理事長張育萌，一起到立法院正式提出廢止壯促法的請願案，將終結惡法的強烈民意送進立院。希望立法院朝野各黨，特別是到現在還與吳春城相互取暖的國民黨、民眾黨，一起廢除壯世代惡法，為這場『壯世代之亂』的鬧劇劃下句點。」

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