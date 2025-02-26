民眾黨團提大埔地震災後重建協商 行政院：已比照0403震災重建

行政院發言人李慧芝說，大埔地震後兩天，行政院長卓榮泰就裁示比照0403震災重建方案搶救及補助，從寬、從速、從簡協助災民。（資料照）

2025/02/26 21:03

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院民眾黨黨團擬於明（27）日針對上月21日嘉義大埔地震災後重建事宜召開黨團協商一事，行政院發言人李慧芝今天說，行政團隊積極協助地方復原，地震後兩天行政院長卓榮泰就裁示比照0403震災重建方案搶救及補助，「從寬、從速、從簡」協助災民。

李慧芝指出，1月21日地震發生當天，卓揆第一時間就在不影響救災與安置的前提下前往災區視察，並在1月23日的行政院院會上裁示，請內政部比照0403震災重建方案，啟動災後搶救及補助作業，也請相關部會，主動協助民眾，秉持「從寬、從速、從簡」原則，處理救助補助事項的申請及發放作業。

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此外，內政部國土署成立「私有建築物耐震弱層補強」專案辦公室，主動提供民眾相關諮詢及補助申請等服務。農業損失部分，農業部也已公布補助範圍與標準，地方政府正協助農民申請中。

據了解，過去一個多月來，中央積極協助地方復原，不只與部會地方召開相關會議，2月22日政委陳金德也帶領相關部會前往台南關心楠西國中校舍受損重建情形，政府持續協助災後復原與重建，幫助民眾恢復生活秩序。

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