台灣隊闖進經典賽 片山和之：期待台日在決賽上再次見面

副總統蕭美琴（左三）、立法院長韓國瑜（左二）26日出席日本台灣交流協會舉辦的「2025天皇陛下華誕慶祝酒會」，並與日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之伉儷（右二、右一）、國安會秘書長吳釗燮（右一）、台灣日本關係協會會長蘇嘉全（左一）等人舉杯向全場致意。（記者廖振輝攝）

2025/02/26 20:21

〔記者黃靖媗／台北報導〕日本台灣交流協會台北事務所今（26）日舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，日台交流協會代表片山和之致詞首先以中文、台語、客語問候，並提及台灣棒球奪得12強冠軍，期待台灣隊與日本隊在經典賽決賽上再次見面；副總統蕭美琴也以中文及日文問候，並指出，在當前國際社會特別重視供應鏈穩定及安全的趨勢下，期待台日持續深化各個產業的合作，共創值得信賴的民主供應鏈。

日本台灣交流協會台北事務所今晚舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，邀請副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜致詞，台灣日本關係協會會長蘇嘉全、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、前副總統呂秀蓮、民眾黨主席黃國昌等政要與會。

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副總統蕭美琴致詞表示，台日在歷史、文化、經濟等各方面都有深厚淵源，共享自由、民主、人權、法治等基本價值，尤其發生重大災難時更是患難見真情，雙方總是在第一時間相互支援、關懷。

蕭美琴指出，在安全議題方面，台灣與日本同處第一島鏈，區域和平與台灣及日本密不可分；台灣會繼續強化自我防衛的力量，也會與日本等理念相近國家攜手合作，共同維護印太地區的自由、和平、穩定與繁榮，也要特別請日本各界持續台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等區域經貿活動。

蕭美琴也表示，在經貿領域，台日已經共同打造非常緊密、深度的夥伴關係，尤其是在半導體產業上，已有充分合作；在當前國際社會特別重視供應鏈穩定及安全的趨勢下，期待台日持續深化各個產業的合作，共創值得信賴的民主供應鏈。

片山和之全程以中文致詞表示，台灣是日本極為重要的夥伴、珍貴的友人，無論有什麼變化，日台關係的重要性都絲毫沒有動搖。

片山和之表示，日本與台灣有共享自由、民主、法治、尊重人權等基本價值的夥伴，台灣海峽的和平及穩定，對於包括日本在內的國際社會的繁榮與安全，也是不可或缺的因素，台灣問題應該經由對話和平解決，而非以武力單方面改變現狀，他們今後也要在每個機會，向國際社會傳達日本一貫的立場。

片山和之指出，去年台灣有超過604萬人訪日，創下歷史新高；日本是台灣第三大貿易夥伴，台灣是日本第四大貿易夥伴，台積電熊本一廠最近正式啟動量產等投資方面，雙方的關係也很密切。

提及棒球，片山和之也說，希望台灣隊與日本隊，在明年將舉行的世界棒球經典賽的決賽上，能夠再次見面。

立法院長韓國瑜致詞首先祝賀天皇華誕，並向片山和之開玩笑表示，他與片山像是「一個媽媽生的雙胞胎一樣」，感覺完全沒有自卑感，可以平起平坐；韓國瑜也說，立法院是總共113名立法委員中，有多達85位加入台日國會交流，佔比70％，反映台日之間緊密交往，立法院跨黨派成員每個都非常重視台日交流。

副總統蕭美琴（右）26日出席日本台灣交流協會舉辦的「2025天皇陛下華誕慶祝酒會」，並在台上與日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之伉儷（中、左）進行達摩點睛儀式，一起送上祝福。（（記者廖振輝攝）

立法院長韓國瑜（右）26日出席日本台灣交流協會舉辦的「2025天皇陛下華誕慶祝酒會」，韓國瑜致詞時幽默自嘲，和日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之（中）像是媽媽生的雙胞胎兄弟，都不會感到不好意思。（記者廖振輝攝）

副總統蕭美琴26日出席日本台灣交流協會舉辦的「2025天皇陛下華誕慶祝酒會」，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

日本台灣交流協會26日舉辦的「2025天皇陛下華誕慶祝酒會」，日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之在會中致詞。（記者廖振輝攝）

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