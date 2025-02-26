歐洲議會訪團：威權國家破壞關鍵基礎設施 民主國家應共商應處

國安會秘書長吳釗燮今在總統府會見歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯（Ivars Ījabs，拉脫維亞籍）率領的跨黨派議員團。（國安會提供）

2025/02/26 20:18

〔記者陳昀／台北報導〕歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯今天會見國安會祕書長吳釗燮時指出，中、俄等威權國家擅長以認知戰、網路攻擊及破壞關鍵基礎設施等侵擾民主社會，中國貨船日前切斷波羅的海的海底電纜即為著例，民主國家應提高警覺，共同研商應處之道。

國安會今晚發布新聞稿指出，國安會祕書長吳釗燮今在總統府會見歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯（Ivars Ījabs，拉脫維亞籍）率領的跨黨派議員團，雙方就區域情勢、台灣與歐盟合作及團結對抗威權主義擴張等議題深入交換意見。

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吳釗燮說，感謝歐洲議會近年通過多項決議案，關切台海和平及穩定，並反對中共不當詮釋聯合國第2758號決議，本次更籌組跨黨派訪團來台，以具體行動展現對台灣的堅定支持，令台灣人民不感孤單。

吳釗燮指出，中、俄等威權國家近年加大軍事協作，遂行威權擴張，包括首次在北極海進行海警聯合巡航，近期中國更多次在我國、澳洲、越南及菲律賓周邊海域無預警發動軍演，違反國際法及國際慣例，對印太區域和平造成嚴重威脅。面對威權擴張，台灣除將持續強化國防與社會的韌性，也將堅定與全球民主夥伴站在一起，共同捍衛自由、民主、人權等普世價值。

吳釗燮也強調，中國鉅額補貼造成內部產能過剩，嚴重衝擊全球各國產業、市場和經濟安全，賴總統日前提出「全球半導體民主供應鏈倡議」，旨在結合台、美、日及歐洲國家各自在半導體供應鏈上不同的優勢，藉以強化民主陣營的供應鏈安全，期待訪賓返國後為我發聲，支持歐洲國家與我合作推動該倡議。

伊亞伯表示，歐洲議會與台灣一樣，對威權國家不斷破壞基於規則的國際秩序同感憂心，將持續透過通過決議案等方式，表達其等反對片面以武力改變現狀等立場。

伊亞伯副主席強調，中、俄等威權國家擅長以認知戰、網路攻擊及破壞關鍵基礎設施等侵擾民主社會，日前中國貨船切斷波羅的海的海底電纜，即為著例，民主國家允應提高警覺，共同研商應處之道。台灣面對來自中國的重重壓力，仍展現出開放、蓬勃的民主韌性，相關經驗殊值歐洲各國師法及肯定。

訪團還包括歐洲議會議員海德（Hannes Heide，奧地利籍、社會黨團）、穆拉奇（Arkadiusz Mularczyk，波蘭籍、保守黨團）、蒲立齊（Vladimir Prebilič，斯洛維尼亞籍、綠黨黨團），國安會副祕書長徐斯儉及外交部歐洲司司長黃鈞耀也與會。

國安會秘書長吳釗燮在總統府會見歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯率領的跨黨派議員團。（國安會提供）

國安會秘書長吳釗燮在總統府會見歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯率領的跨黨派議員團。（國安會提供）

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