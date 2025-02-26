朱立倫批賴清德：反對國民黨還錢於民 就是打臉蔡英文

國民黨主席朱立倫說，民進黨抨擊國民黨還錢於民的主張是掏空台灣，那第一個就打臉到前任總統蔡英文。（記者黃美珠攝）

2025/02/26 20:39

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨主席朱立倫今晚在國民黨新竹市黨部新春團拜活動說，新加坡和美國最近都有還錢於民的政策，跟國民黨看緊國家荷包藏富於民的主張一樣，卻被民進黨說成是「掏空台灣」，如果此話成立，那麼總統賴清德就是打臉前年普發6000元給國人的前總統蔡英文，也打臉新加坡和美國。

朱立倫說，上週新加坡剛宣布說要每戶給星幣800元，相當於2萬元新台幣。對於20歲以下的公民還再加發500元星幣。中小企業只要有繳稅的，最高可以獲得退稅100萬元的新台幣。

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他說，美國總統川普現在也砍掉很多不必要的預算和冗員，砍完以後說這些錢要還錢給美國公民，每人能獲得5000元美金，相當於16萬元新台幣。

朱立倫說，星、美的做法就是國民黨現在從省下的2000多億預算，或是從超收的2583億元稅款還錢於民的主張，星、美都做得到，民進黨卻說國民黨還錢於民的作法是在掏空台灣。

朱立倫說，那這樣民進黨第一個就是打臉前任總統蔡英文，因為她前年不就是因為超收稅收，所以還大家每人6000元嗎？「那那個（蔡英文）做法不是掏空台灣，但這個（國民黨主張）是掏空台灣？」他抨擊，賴清德的說法既是打臉新加坡、美國，也是打臉蔡英文！

朱立倫說，新竹市是台灣科技之都，創稅最高，現在最重要就是要把錢拿回來。所以國民黨新竹市立委鄭正鈐當下最重要的任務，就是要力精圖「掙錢」。

去年國民黨努力通過的財劃法，民進黨抗爭嚴重是因為他們想要集錢又集權。但是鄭正鈐把所有的錢掙回來新竹市，使新竹市以後一年多210億元，還錢給新竹市，這樣的鄭正鈐要被罷免？

他抨擊，民進黨編了一個3兆1000億元的總預算，其中1000億要補貼台電給綠電、給風電、給他們那些貪污！

朱立倫說，國民黨砍了1000多億不必要的預算，最後還有2兆9300多億，是台灣有史以來最高的總預算額度，民進黨卻說這樣車也開不了、事情都沒辦法做，連過年團拜都沒辦法有糖果餅乾，總統賴清德去慰問台中氣爆案的死傷者連慰問金都沒了。「奇怪了，給你快3兆的錢，你還不夠」？

朱立倫強調，國民黨認為不管是把稅錢爭取回新竹市，或是把省下的預算2000多億、或超收的錢還給民眾，都是在為民眾看緊荷包，真正的愛台灣。而民進黨只顧自己利益、貪污、浪費，才是要掏空人民的政黨。

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