國民黨亂砍台南建設預算 林俊憲、郭國文齊聲：用大罷免反制

民進黨立委林俊憲（右三）、郭國文（左一）今天在麻豆代天府向鄉親報告，強調只有用大罷免才能反制國民黨。（記者楊金城攝）

2025/02/26 21:34

〔記者楊金城／台南報導〕中央總預算被藍白大砍，民進黨立委林俊憲、郭國文今天（26日）首度在麻豆代天府向鄉親報告，強調除了表達譴責、抗議，只有用大罷免才能反制國民黨，呼籲鄉親參與罷免區連署。

包括市議員陳秋宏、蔡蘇秋金、李宗霖和幾位里長站出來力挺罷免國民黨立委，林俊憲痛批，包括文化部在麻豆曾文市政中心的文物典藏中心1億元整建預算被刪光，高達38億元的南科至麻豆的烏橋中路跨曾文溪大橋、佳里立體停車場等預算被凍結，連永續提升人行安全計畫也遭凍結2500萬，導致麻豆國中小、黎明中學、西港後營國小通學步道改善受阻，許多溪北建設都受到衝擊，痛批國民黨亂砍預算。

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林俊憲也將矛頭指向國民黨立委謝龍介，他說，中央要建設台南、支持台南，文化部特別在市府第三市政中心（曾文市政願景園區）設立典藏和展覽中心，但國民黨台北天龍國立委王鴻薇提案刪預算、凍結預算，他和郭國文還跑去跟謝龍介說要顧台南的預算，結果表決時，謝龍介都贊成，不知道麻豆人得罪謝龍介多深？但再怎麼惡質，也不該刪自己台南的預算。

郭國文說，文化部南部典藏中心預算被刪的理由是文化部有其它典藏計畫，實在是胡扯，就是因典藏場館不足，才會設在麻豆，又難道北部設立，南部就不能設立？農業部被刪凍預算，對台南相關的農田水利設施、水土保持和山坡崩塌的監測與減災都受影響。

郭國文爭取多年的南科至麻豆的烏橋中路跨曾文溪大橋案，獲得總統賴清德支持，預算竟也被凍結，郭國文說，生活圈道路被凍結4億，烏橋中路拓寬案不知要等到何時，台南人要表達譴責和抗議。

郭國文指出，謝龍介競選2019年立委補選，曾誣指麻豆200萬台斤文旦丟入曾文水庫的「前科」，這次又配合亂砍台南預算，可說是台南「失格」立委，一定要讓他付出政治代價。

謝龍介回應說，立法院預算中心對典藏中心一案，質疑文化部根本說不清楚、講不明白就想拿錢，如果林、郭兩位委員覺得那筆預算非要不可、補助絕不能少，為何上週烤肉趴不向賴總統當面請命，要求追加，要求補助？要選市長的人，要為市政找方法，不是整天把自己的無能，怪罪他人。

文化部在麻豆曾文市政願景園區設立典藏和展覽中心（左側致勤樓），今年1億元預算被刪。（記者楊金城攝）

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