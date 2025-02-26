中共召開對台工作會議 王滬寧：堅定支持島內愛國統一力量

2025中共對台工作會議25日至26日在北京召開，中國全國政協主席王滬寧指示，要堅定支援島內愛國統一力量，堅決打擊台獨挑釁行徑，塑造祖國必然統一大勢。 （圖擷取自新華網）

2025/02/26 20:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2025中共對台工作會議25日至26日在北京召開，中國全國政協主席王滬寧指示，要堅持一個中國原則和九二共識，團結廣大台灣同胞，堅定支援島內愛國統一力量，堅決打擊台獨挑釁行徑，塑造祖國必然統一大勢。

根據中國官媒新華社報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持會議，中共黨政軍有關涉台部門及機關負責人出席。

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王滬寧談話表示，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，全面貫徹落實中共二十大和廿屆二中、三中全會精神，貫徹落實中共總書記習近平關於對台工作的重要論述、新時代黨解決台灣問題的總體方略。深刻領悟「兩個確立」的決定性意義、堅決做到「兩個維護」，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅定不移推進「祖國統一大業」。

王滬寧指出，要堅持一個中國原則和九二共識，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊台獨挑釁行徑，塑造祖國必然統一大勢。要推動兩岸交流合作，擴大兩岸人員往來，支持大陸台商台企發展，深化兩岸融合發展，讓台灣同胞共享中國式現代化發展機遇和成果。

王滬寧更說，要為台灣青年來大陸追夢圓夢創造更好條件，堅決反對和遏制外部勢力干涉，鞏固國際社會堅持「一個中國原則」的格局。要加強黨中央對對台工作的集中統一領導，確保黨中央對台決策部署落到實處。

2024年中共對台工作會議，同樣由王滬寧發表談話，去年提到「要堅決打擊台獨分裂、遏制外部勢力干涉，堅定支持島內愛國統一力量，廣泛團結台灣同胞，維護台海和平穩定」。今年說法則是「堅持一個中國原則和九二共識，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊台獨挑釁行徑，塑造祖國必然統一大勢」。

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