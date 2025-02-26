觀光逆差7千億 朱立倫批觀光署努力不夠：外國客沒增加又限制中客

國民黨主席朱立倫出席新竹市黨部新春團拜前受訪說，去年觀光逆差高達900萬人次，緣自外國觀光客沒增加，民進黨政府又限制中國觀光客來台所致。（記者黃美珠攝）

2025/02/26 19:59

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨主席朱立倫今天傍晚到新竹縣芎林鄉，出席新竹市黨部新春團拜，對於去年台灣觀光逆差高達900萬人次，他說，這是因為觀光署努力不夠，外國觀光客來台沒有增加，民進黨政府又限制中國觀光客來台所致。

朱立倫說，去年11月國民黨智庫就曾就前述問題召開記者會預告，去年的觀光逆差一定會是史上最嚴重的，因為觀光署的努力不夠，很多外國觀光客並沒有增加，其次又限制很多中國觀光客來台，兩者加起來造成台灣的觀光逆差不管是900萬人次，還是創下高達7000億元的金錢上的觀光逆差，這都是非常嚴重的。

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朱立倫說，要突破前述問題，首先我們應該要能全力以赴改善很多的觀光環境、加強對外國的宣傳，其次就是對所有可以努力的、包含中國觀光客在內都要全力以赴（爭取），這樣才能刺激台灣的觀光收入。否則這樣嚴重的觀光逆差，等於把台灣的貿易上面賺的錢都花掉了，這對台灣的經濟是很大的影響。

國民黨主席今天傍晚到新竹縣芎林鄉，參加該黨新竹市黨部的新春團拜餐敘。（記者黃美珠攝）

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