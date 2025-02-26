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    批傅崐萁造謠「民進黨買媒體」還改口 吳崢：不道歉就提告

    民進黨新聞輿情部主任吳崢批評，傅崐萁早上造謠、下午改口，證據在哪裡？（資料照）

    民進黨新聞輿情部主任吳崢批評，傅崐萁早上造謠、下午改口，證據在哪裡？（資料照）

    2025/02/26 18:46

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁今（26日）聲稱，民進黨中央黨部下預算買新聞攻擊自己。不過傅崐萁面對媒體改稱是「根據工程會提供的資料」，民進黨新聞輿情部主任吳崢批評，傅早上造謠、下午改口，證據在哪裡？請傅崐萁24小時內收回造謠並公開道歉，否則提告。

    傅崐萁今在國民黨團記者會談到，民進黨挾龐大資源，鋪天蓋地對秉持民意、監督政府的在野黨立委，進行無差別攻擊，並推動罷免，民進黨透過購買媒體抹黑在野黨立委，早已不是新鮮事，甚至有媒體對他坦言是民進黨中央黨部下預算攻擊他。

    對此，吳崢於臉書發文指出，傅崐萁早上說「民進黨中央黨部又下預算，到哪個電台、電視台、社團，買廣告要攻擊」，自己馬上要求傅崐萁，「拿出證據，我辭職，拿不出證據，請他辭職為造謠負責」。到了下午，傅崐萁面對媒體馬上改口，說「根據工程會提供的資料，三立與民視在過去八年間共獲得將近600件政府標案，總預算高達95億元，其中許多標案為限制性招標」。

    「笑死！怎麼早上指名道姓『民進黨中央』、『買媒體』，下午東拉西扯半天，就是回不出一句早上的造謠」，吳崢質疑，證據在哪裡？裝沒事又改口變成講標案，最後還有臉叫總統賴清德負責？傅崐萁跟黃國昌果然哥倆好一對寶，造謠雙寶。

    吳崢強調，不用講那麼多，請傅崐萁24小時內收回造謠並公開道歉，否則法院見。

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