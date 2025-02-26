新北市「競價收購」私有水利地 即日起開放地主投標

瓦磘溝歷經整治，渠道吸引鳥類駐足。（新北市水利局提供）

2025/02/26 18:00

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府水利局即日起辦理水岸私有地「競價收購」聯合招標，預算金額1億元，收購標的包含中永和區的瓦磘溝綠地、河川高灘地、部分排水路等水利用地，底價為當年公告土地現值，水利局將依標價低至高收購土地，有意售地的土地所有權人，可於3月25日下午5點前向水利局投標。

水利局長宋德仁表示，2013年起辦理「競價收購」招標，已順利取得瓦磘溝綠地約2.24公頃、高灘地約22.36公頃，用於水利建設、營造環境景觀與開闢河濱公園，高灘地河濱公園也增建停車場，提供民眾更好的停車與休憩空間。

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宋德仁指出，每年審視競價收購土地位置，並研議適合當地需求的使用方式，其中水利局逐筆取得中和區南工路32巷底瓦磘溝左岸私有土地後，結合清水、生態、景觀休憩等理念，闢建地下「礫間淨化設施」，每天以自然淨化方式可處理3000噸生活污水量，配合渠底改善、污水接管與清水引入等工程，使瓦磘溝水質變得更清澈，近期渠道內更出現爆量魚群。

水利局提醒，土地所有權人若有意願參與投標，請於3月25日下午5點前，將標封以郵寄或專人「送達」新北市政府29樓水利局服務台，此案預定3月26日下午2點30分開標。

高灘地河濱公園增建停車場。（新北市水利局提供）

瓦磘溝綠地收購後下方闢建為礫間汙水淨化廠，上方作為公園綠地。（新北市水利局提供）

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