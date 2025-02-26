慘遭黃珊珊輾壓！黃國昌「一日北高」騎80公里？民眾黨：體力不同

民眾黨發言人張彤（左至右）、吳怡萱、文宣部主任李頂立，今日下午召開中央委員會後轉述，228自行車一日北高計畫。（民眾黨提供）

2025/02/26 18:17

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席黃國昌延續前主席柯文哲自行車「一日北高」挑戰，將率黨公職以接力方式，從土城看守所騎到高雄大義國中；根據民眾黨所公布路線圖，黃國昌不會全程參與，反倒是民眾黨立委黃珊珊將全程挑戰，引發討論。對此，民眾黨回應，黃國昌、黃珊珊體力各有不同，外界不必見縫插針。

民眾黨今日下午召開中央委員會後轉述記者會，針對今年228自行車一日北高計畫，文宣部主任李頂立說明，今年會從土城看守所出發，騎到大會出發點關渡，沿途設置17個停靠站，象徵黨內成員與支持者的團結與堅持，而今年「一日北高」以「Keep Pushing」為核心精神，延續過去「Keep Promise」的理念，展現台灣民眾黨對國家發展的承諾與決心。

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李頂立強調，這是一場意志力與耐力的挑戰，也是展現團隊精神的重要時刻，過去柯文哲主席都親自騎完全程，展現用汗水取代淚水的精神；今年則由黨內成員接力完成。此外，活動中也將使用象徵堅持與團結的「KP毛巾」與「發光胸章」，並別在反光背心上，確保夜間行進的安全性，同時展現「Keep Pushing」的精神，呼籲所有參與者堅持到底、不輕言放棄。

不過，四叉貓昨PO出黃國昌的路線圖直言，所謂的黃國昌一日北高，事實上只有騎新北和高雄這兩段路，總共騎了80公里；反觀，根據民眾黨釋出的路線圖，黃珊珊將挑戰全程，達成實質意義上的一日北高。

民眾黨發言人吳怡萱表示，黃國昌、黃珊珊的體力各有不同，外界不必見縫插針，不然四叉貓自己來騎看看？此外，該活動是為凸顯一群人能走更遠，也延續柯文哲堅毅的精神。

李頂立補充，一日北高是個高度專業性的活動，以前主席柯文哲之前騎完全程為例，柯都要經過長達半年的訓練。這次有部分黨公職是挑戰全程，包含黃珊珊、台北市議員陳宥丞、民眾黨組織部副主任周曉芸會挑戰全程。他強調，大家不要小看黃國昌，黃到底會騎多久大家拭目以待。

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