從228事件看國共兩黨 李明哲：中國人思維帶來台灣混亂

台灣人權工作者李明哲（右）。（記者陳鈺馥攝）

2025/02/26 17:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕二二八事件將屆滿78週年，西藏台灣人權連線今日舉辦「2025為西藏自由而騎 」活動。台灣人權工作者李明哲在蔡瑞月舞蹈社外進行短講表示，戰後與毛人鳳特務集團勾結的台灣黑道全面變成地方派系，台灣今天這麼混亂，完全就是中國人的思維帶來的。紀念二二八，必須恢復台灣人的反抗傳統，要恢復台灣人原本性格，才能對抗中國帶來的壓力。

今年是西藏抗暴日65週年，也是二二八事件屆滿78週年。李明哲表示，二二八事件官方紀錄是「官逼民反」引起衝突，他在中國感受到最恐怖的事，不是獨裁者不讓你講歷史，而是用錯誤的歷史去抹煞民族的反抗意識。

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李明哲指出，不要以為台灣人在日本時代是非常高興接受統治，1945年國民黨來台說「台灣人受日本奴化甚深」，然後要淨化台灣人的心靈。事實上，1920年代就有蔣渭水成立的台灣民眾黨，不是現在那個假的台灣民眾黨。

李明哲談及，在這之前，台灣有議會請願運動要求日本給台灣「地方自治」，1930年代林獻堂要求設置台灣民選議會，1935年台灣就有民選的議員，當時一半民選、一半日本官派，台灣人第一次用選票選出自己的議員。

李明哲說，台灣人不斷要求自治和民主，但是到了1945年，台灣人興奮地以為祖國來了，可以帶來自由、民主、人權，這個「祖國」中華民國派陳儀來台，第一步是將中國特務系統的毛人鳳帶來，後來特務系統勾結台灣黑道，在1947年製造多少暴力恐怖事端。

李明哲批評，國民黨政府當年更宣布台灣所有公共場合禁用日語，造成台灣接受日本50年統治培養出來的教育菁英，在台灣社會成為失語的年代。他們的能力被抹煞，他們的學識無法建設台灣，跟著陳儀來台的特務集團霸佔日本人留下來的產業，壟斷經濟和台灣的公務系統。

李明哲表示，整個外省集團在台灣倒行逆施、收刮資源的做法，才引起台灣人民普遍的反抗，1947年2月爆發二二八事變，現在說法是官逼民反、省籍衝突。台灣早在1935年就有議員民選，陳儀來台卻說要推遲3年，必須實施訓政，理由是台灣人被奴化。事實上，台灣人民並沒有被馴化，日治時期早就用民主、自由思想來對抗日本皇民化運動。

「二二八事件不是官逼民反！」李明哲說，國民黨最後把陳儀槍斃，好像把官逼民反處理的很偉大，「並不是陳儀處決了，國民黨就沒有事」，二二八事件是中國政權對台灣人要求民主、自由進行全面性的撲殺，這種打擊撲殺在中國政權經常可見。

李明哲舉例，蔣渭水所創立的台灣民眾黨，在戰後改稱「台灣省政治建設協會」，1947年3月2日協會建議陳儀推動民選，陳儀假意答應，3月5日私下請求派兵來台，8日軍隊從登陸後，就撕毀所有協定，開始進行清鄉屠殺，將更多台籍菁英殺掉。

李明哲進一步說，與毛人鳳特務集團勾結的台灣黑道全面變成了地方派系，台灣今天這麼混亂，完全就是中國人的思維帶來的。這跟圖博是完全一樣，中國當年要跟圖博談17條協議前，在談判前就已經從西康發兵要進入圖博了，當年用一國兩制要跟英國處理香港時，中共揚言若不接受就直接派兵進入香港，國民黨和共產黨的思維都是一樣的。

他強調，日前立法院衝突，國民黨立委鄭天財大言不慚說「戒嚴是為了保護台灣」，陳玉珍更說「要革命的話，就要犧牲性命」，這種中國人的思維完全沒有改變過。今天要紀念二二八，必須恢復台灣人的反抗傳統，台灣人面對威權、壓迫從來沒有選擇妥協，轉型正義要恢復台灣原本的性格，也才能對抗中國給我們的壓力。

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