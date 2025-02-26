罷免連署又爆造假！ 吳琪銘遺憾：絕不容許違法操作

罷免連署又爆造假，吳琪銘回應絕不容許惡意盜用個資、違法操作罷免。圖為吳參加土城三元宮活動。（記者陳奕劭攝）

2025/02/26 18:19

〔記者陳奕劭／新北報導〕立委吳琪銘辦公室近日收到陳情，民眾指出名字被冒用在罷免吳琪銘連署書；吳琪銘表示，他尊重人民的罷免權力，也願意接受民意的檢視，但絕不容許惡意盜用個資、違法操作罷免行動，他保留法律追訴權，願意和諧包容引領民眾正確行使罷免權；罷免團體「新北大掃除」召集人王昱人回應，他們沒有審核身分的能力，是否涉及造假交由選務機關認定。

吳琪銘在臉書表示，地方服務團隊近日收到民眾陳情，並具體提供「身分遭人冒用連署」的相關資料，讓他對此感到遺憾，並呼籲人民的罷免權力，但絕不容許違法操作罷免。

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吳琪銘指出，他擔任立委十年來，戮力爭取土城司法園區、搬遷看守所、變電所地下化、金城交流道、三峽河整治、長福橋改建、三峽全面飲用翡翠水、捷運三鶯、萬大線、長福立體停車場、三鶯大橋改建等建設，年年舉辦親子活動，日常服務案件也毫不懈怠，成績有目共睹。

他說，「腳踏實地、樂與人為善」，是自己至秉初衷的核心價值，面對此次冒名罷免，他雖然保有法律追究權，但願以和諧包容引領民眾做出更謹慎、更正確的行使罷免權，未來不分黨派、回歸理性，建立在真實、可信的基礎；目前全台已發現多個「幽靈連署案」，更有領銜人已聲明放棄第二階段連署，期待透過社會的和諧力量，讓善良成為共同的信念。

王昱人表示，他們團體沒有時間一一審核身分，連署書是否造假則交由選務機關公平認定，由於民進黨已組成律師團，他們不便多做發言；他指出，罷團將在二階連署書格式出爐後，恢復正常運作，會以連署車巡迴、擺攤方式收件，呼籲國民黨在地黨公職積極參與，讓罷免順利成案。

民眾近日向立委吳琪銘服務團隊陳情，並提供「身分遭人冒用連署」的相關資料。（立委吳琪銘提供）

民眾近日向立委吳琪銘服務團隊陳情，並附上相關資料，指出他的身分遭到冒用。（立委吳琪銘提供）

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