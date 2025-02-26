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    立院剛開議就「鬧事」！民進黨譏傅崐萁：把朱立倫的話當耳邊風

    民進黨批評立院剛開議，傅崐萁就在「鬧事」（資料照）

    民進黨批評立院剛開議，傅崐萁就在「鬧事」（資料照）

    2025/02/26 20:30

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，國民黨主席日前提醒自家立委「不要鬧事」，讓外界有機會製造藍營的負面新聞，尤其是不用面對選舉的不分區立委。不過民進黨今天透過官方臉書點名藍營立院黨團總召傅崐萁，直指立院才剛開議，傅崐萁就在「鬧事」，狠譏「把朱主席的話當耳邊風」！

    藍營24日召開立法實務研討會，據悉在閉門會議中，國民黨主席朱立倫特別提醒面臨罷免危機的立委要勤跑地方行程，同時也向不分區立委撂重話「不要鬧事」，別讓外界有機會見縫插針，製造藍營的負面新聞。

    而今天民進黨透過官方臉書發文批，「立法院新的會期已開議，日前國民黨朱立倫主席語重心長與黨內立委溝通，力求『不要做負面的事情』，沒想到傅崐萁總召似乎是無心理會，繼續帶頭在立法院繼續亂搞！」

    民進黨接著說：「我們幫大家整理一下，開議才短短兩天，傅總召就已經做了什麼『好事』！第一、帶隊杯葛卓院長施政報告，7分鐘就解散；第二、總質詢拍桌怒罵卓院長，被韓國瑜制止；第三、造謠民進黨買媒體罵他，被吳崢嗆對賭。」

    最後民進黨酸：「顯然朱立倫黨主席的一席話，傅崐萁總召是完全沒放心上，繼續我行我素，持續在立法院為所欲為，這樣的立法院最大黨總召，實在令人嘆為觀止。朱主席，你是不是就是所謂『令不出黨中央』那種超弱勢黨主席呢？」

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