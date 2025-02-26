總預算、財劃法案政院2/27提覆議 不排除暫時處分、釋憲

行政院會27日將針對總預算案與財劃法提出覆議。（資料照）

2025/02/26 17:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白大砍中央政府總預算，行政院會明（27日）將針對總預算案與財劃法修正案，呈請總統核可後，移請立法院覆議。若覆議不成，也不排除暫時處分與釋憲。行政院也會尋求以追加預算、解凍與動支預備金，解決總預算案執行的困境。

根據行政院會明天議程的討論事項，第一案為財政部會銜主計總處，立法院第11屆第2會期第14次會議三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，經研議第8條、第16條之1、第30條有窒礙難行之處，建請依憲法增修條文第3條第2項第2款規定，提出覆議，請核議案。

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第二案為主計總處簽呈，立法院第11屆第2會期第18次會議決議通過之「中華民國114年度中央政府總預算案」，有窒礙難行之處，建請依憲法增修條文第3條第2項第2款規定，提出覆議，請核議案。

行政院長卓榮泰前天在立法院強調，今年的歲出扣除新增預算與去年相同，再經大幅刪減，預算比去年少，「難道新增的項目都不要做嗎？哪一項不重要？」

卓榮泰在施政報告指出，今年中央政府總預算規模為3兆1325億元，較去年增加2806億元，是因為有許多新增項目。包含公共建設798億元、國防經費415億元、健保財務協助方案336億元、健康台灣深耕措施60億元、國家癌症防治計畫40億元。

此外，包括撥補住宅基金興辦社宅等200億元、國民年金136億元、科技發展計畫190億元，以及2歲至未滿6歲幼兒照顧及服務49億元等。當前經濟成長快速，公共服務量能也必須因應增加，政府有義務全力照顧、全速發展。

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