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    揪團參加柯爸告別式要付600？ 民眾黨主委林乃立批四叉貓冷血

    民眾黨台南市黨部主委林乃立與幹部代表日前北上新竹，向柯爸捻香致意。（圖由林乃立提供）

    民眾黨台南市黨部主委林乃立與幹部代表日前北上新竹，向柯爸捻香致意。（圖由林乃立提供）

    2025/02/26 17:06

    〔記者蔡文居／台南報導〕網紅「四叉貓」今天於社群媒體發文，指民眾黨台南市黨部「揪團」參加柯文哲父親柯承發先生的告別式，質疑每個人要付600元車資且午餐要自理是小氣。民眾黨台南市黨部主委林乃立表示，無需理會四叉貓的無聊言論與攻擊，這次的活動是支持者基於個人情感的自發性行動，非黨部辦理，黨部樂見其成也願意幫忙分享訊息。

    林乃立指出，此次告別式是基於對柯文哲前主席的敬重，以及對柯爸爸的追思，許多支持者自發北上，只是單純表達哀悼之意。然而，這樣的行為卻被扭曲抹黑，甚至有人刻意消費逝者、攻擊無辜的支持者，讓她感到十分痛心與憤怒。

    她表示，一群真心哀悼的夥伴，卻被惡意謠言抹黑攻擊，這是冷血至極！四叉貓的發文根本是假消息，民眾黨一向尊重言論自由，但言論自由不是無限上綱的藉口，言論自由不是造謠生事的免死金牌，更不是用來傷害他人的武器。

    林乃立說，台南市黨部不會姑息任何詆毀黨部、傷害支持者的行為。同時，她也向所有受到影響的支持者喊話，面對惡意攻擊，他們會更堅定站穩腳步，繼續前進！感謝每一位支持者對台南市黨部與台灣民眾黨的關注與支持。

    民眾黨台南市黨部主委林乃立表示，許多支持者自發北上，只是單純表達哀悼之意，卻被扭曲抹黑，令人痛心與憤怒。 （圖由林乃立提供）

    民眾黨台南市黨部主委林乃立表示，許多支持者自發北上，只是單純表達哀悼之意，卻被扭曲抹黑，令人痛心與憤怒。 （圖由林乃立提供）

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