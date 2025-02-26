國台辦不滿台人領「中國居住證」擬納管 陸委會：當然要有所應對

陸委會回應，中共為了推動融台措施，以各種促銷方式招攬國人赴中申辦居住證等身分證件，我方當然要有所應對。 （資料照）

2025/02/26 16:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會日前指出，越來越多台灣民眾申領中國居住證，擬修法將有關事項納入規管。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天批評，修訂兩岸人民關係條例，其用心險惡、影響惡劣，是對兩岸關係的嚴重挑戰。陸委會回應，中共為了推動融台措施，以各種促銷方式招攬國人赴中申辦居住證等身分證件，我方當然要有所應對。

朱鳳蓮在國台辦例行記者會指控，「民進黨當局」故意混淆台胞證、居住證等各類證件概念，打壓相關人員，其目的是威脅恐嚇台灣民眾，干擾破壞兩岸人民往來和交流。

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朱鳳蓮聲說，「民進黨當局」現在又以此為藉口，聲稱將修訂兩岸人民關係條例，其用心險惡、影響惡劣，是對兩岸關係的嚴重挑戰，如一意孤行，必將自食惡果。

陸委會表示，中共為了推動融台措施，甚至透過台灣的在地協力者，以各種促銷方式招攬國人赴中申辦居住證等身分證件，其混淆兩岸人民身分之目的昭然若揭，我方當然要有所應對。

另外，朱鳳蓮指控，民進黨政府將台積電視為「倚外謀獨」的敲門磚，對美出賣台灣利益，島內各界對台積電變「美積電」的擔憂和疑慮在迅速增加。

陸委會表示，台積電是台灣重要企業，針對川普新政對我半導體產業及台積電帶來的挑戰，我政府將與產業界密切合作，維持台灣在先進科技領域的領先地位。

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