中國新生4年無法來台就學 陸委會：中方片面限制

陸委會表示，中方自2020年4月片面暫停中生新生來台就讀學位，迄今逾4年仍未恢復，中生無法來台就學，係因中方片面的障礙與限制所致。（資料照）

2025/02/26 16:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會主委邱垂正日前質疑，中國一方面管制中生來台，一方面又拉攏台生赴中，呼籲不要將學術交流當成對台統戰工作。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日反嗆，若真心希望中生赴台就讀，應當盡早撤除種種障礙，不是變著花招，企圖製造「不承認九二共識、兩岸也能協商對話」假象。陸委會駁斥，中生無法來台就學，係因中方片面的障礙與限制所致。

教育部日前宣布，全面禁止台灣各大學與中國統戰部直屬的廣州暨南大學、華僑大學交流合作，亦不採認學歷。朱鳳蓮在國台辦記者會指稱，所謂「保護青少年免予被統戰」純屬無稽之談、荒謬至極。

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朱鳳蓮批評，民進黨當局「聞統色變」、「逢中必反」，近來更是花樣翻新、變本加厲，連兩岸高校間正常的交流合作和台灣學生正常升學讀書都要禁止。

對於邱垂正呼籲讓中生來台，朱鳳蓮回應，第一、「祖國大陸」始終是兩岸交流的推動者，民進黨是阻礙者、破壞者，「民進黨當局」的說法是歪曲事實、顛倒黑白。

朱鳳蓮指稱，第二、「民進黨當局」一昧操弄反中抗中，一昧渲染兩岸交流為洪水猛獸，將學生交流、青年交流抹黑成統戰陰謀，目的是要阻止兩岸交流交往，升高兩岸敵意對抗，為其毒化社會人心，這種倒行逆施遭到兩岸同胞堅決反對。

她更說，第三、「民進黨當局」對立對抗思維不變，兩岸關係不可能好，他們如果真心希望中國學生赴台就讀，應當盡早撤除對兩岸人員及交流的種種障礙，而不是變著花招，企圖製造「不承認九二共識、兩岸也能協商對話」假象。

陸委會表示，中方自2020年4月片面暫停中生新生來台就讀學位，迄今逾4年仍未恢復，教育部前已持續透過既有管道與中方溝通，惟未獲正面回應，可見中生無法來台就學，係因中方片面的障礙與限制所致。

陸委會強調，疫後兩岸校際師生互訪、辦理研討、論壇及研習等各類型學術教育交流活動均持續進行，去年已有2千多名研修中生來台，並有逾7場大型兩岸學術教育論壇活動在台舉辦，兩岸校際及學術交流，只要秉持對等尊嚴原則，符合相關法令規範，均能有序進行，並無障礙。

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