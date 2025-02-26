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    爆林靜儀出席春酒嗨唱 凌濤再嗆：官僚無藥醫

    國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

    國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

    2025/02/26 16:42

    〔記者林欣漢／台北報導〕急診壅塞，國民黨國政基金會副執行長凌濤今天爆料，當醫護忙到身心俱疲時，衛福部次長林靜儀卻在19日晚間出席製藥公會春酒歡唱，林靜儀反駁這樣的操作，很沒有意思；凌濤下午受訪再嗆，這就是「醫護水深火熱，而次長在吃喝玩樂」，事件最剛開始就是因為林靜儀去嗆了急診室醫生說：「呵呵，你的小腦袋」，這件事引爆很多的急診醫護完全不諒解林靜儀的說法，所以才向他爆料。

    凌濤指出，上週四大公會春酒，林靜儀不只是到現場致詞，還留下來跟屏東的立委鍾佳濱手舞足蹈嗨唱歌曲。凌濤質疑，林靜儀在臉書竟然講說這是她工作的必須，「我就請問春酒嗨唱為什麼是衛福部次長的工作必須？」

    凌濤怒批，林靜儀在Threads上用呵呵來嗆別人，一轉頭她上台呵呵的唱歌，這是什麼樣的呵呵國家隊？她現場跟鍾佳濱唱了《愛情限時批》，所有的國人都感覺到「官僚無藥醫」，是林靜儀跟鍾佳濱唱歌最佳的寫照。

    凌濤說，這兩個禮拜醫護是在水深火熱，而總統府在災害的慰問金斤斤計較，在官邸烤肉，一連串到衛福部的次長又在唱歌，烤肉、唱歌、狂歡。「怎麼每次都是你們那麼開心？而林靜儀什麼時候染上了陳時中的惡習？」

    凌濤批評，現在的醫療結構難道不是當時候衛福部長陳時中留下的爛攤子嗎？然後兩個完全不檢討，還相揪跑去參加春酒嗨唱，這是人民看到的「綠門酒肉臭，路有凍死骨」，這是民眾最深的感受。

    凌濤最後呼籲，醫護正在發出非常沉痛的呼救，而林靜儀是「呵呵，你的小腦袋」。然後大家在水深火熱，你在吃喝玩樂，全體的國人都看不下去。

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