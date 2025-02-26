聯電前總經理吐槽清大找嘸捐款 周軒：清大名聲已隨翁曉玲陪葬！

聯電創辦人曹興誠。（資料照）

2025/02/26 19:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委翁曉玲近日指控聯電創辦人曹興誠，過去答應清大前校長沈君山捐款1500萬卻食言，清大校方也證實沒收到曹興誠本人的捐款。不過聯電前總經理吳宏仁表示，捐款的是聯電，清大總務只查當時的曹興誠捐款，自然是查不到。政治工作者周軒直言，現在清大到底找不找得到曹興誠捐款紀錄根本不重要，因為清大這次已經把自己的名聲跟著翁曉玲陪葬。

翁曉玲23日在臉書PO文指控，沈君山1995年為了幫助清華大學募款，而與曹興誠對弈，2人約定贏一個子捐一萬美元，最後沈君山贏了50子，為清華募得台幣1500萬元，但清大到現在都沒收到曹興誠的捐款，痛批曹興誠不只私德有問題，做人也沒有誠信。而清大後續也證實沒收到曹興誠的捐款，大批藍白粉見機群起嘲諷。

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不過之後有不少人都特別翻找出過往清大發布的資料和相關報導，打臉翁曉玲和清大說詞。資深媒體人林宏文今天（26日）還在臉書轉發聯電前總經理吳宏仁的貼文：「捐款是聯電。聯電清大校友多，捐款合情合理。若說是還賭債，不就有賭博行為是刑事犯。現在清大總務只查當時的曹興誠捐款，當然查不到。而且仔細看是合作項目，這也非捐款，而是清大須要有研究計劃與目標。」

對此，周軒在臉書發文表示，「其實我一點都不關心清大到底找不找的到曹董有沒有捐，因為經過這次事件，清大已經名譽破產了，往後恐怕再也不會有人敢捐清大資源。為什麼這樣講呢？曹興誠董事長，乃至於聯電，一直以來，幫助清大的校園發展不遺餘力，電機資訊館的整建，後來變成劉炯朗館，用來紀念已故前校長劉炯朗老師，遠因也是因為劉炯朗老師對聯電的發展也是幫助很大，本來聯電預計捐贈三千萬，後來因應疫情後成本上升，直接加碼到一億兩千萬。」

「舊的活動中心改建成君山音樂廳，這個名字也是用來紀念沈君山前校長，聯電也是慷慨解囊，先捐七千萬，之後依照工程進度，還再補三千萬完善整體設備。光是這兩條，聯電對清大的幫助就已經巨大無比，想不到現在清大校方，對於曹興誠董事長是這種態度，放任部分校方人士跟一位副教授翁曉玲整天拿著對著曹興誠董事長指指點點，翁曉玲儼然還把自己當成清大發言人，拜託一下，是誰授權她的呢？」

周軒接著說：「更離譜的是，明明是清大數位校史館記載的發言，還是一位當過清大校長的大師（指陳力俊）發言，居然還可以馬上翻口供，說自己沒有查證，所以我的話不能證明什麼，那很好，懇請清大馬上把校史館上的這份發言稿下架，因為這份發言稿沒有經過查證，是假訊息，有哪一所大學可以容許自己的校史是假訊息呢？」

最後他直言：「簡而言之，清大這次就是把自己的名聲跟著翁曉玲一起陪葬了，往後有誰還想要捐給清大什麼，記得都要上法院公證，免得到時候清大翻臉不認人。」

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