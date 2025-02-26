推動日本戶籍新措施為「台灣」正名 日華懇不畏中國反彈

日華議員懇談會今天邀請在日台僑團體和多位台灣人配偶，說明法務省修改省令，戶籍文件的原出身地將可標記「台灣」，會後日華懇會長古屋圭司（前排左3）、事務局長木原稔（前排右3）、駐日副代表蔡明耀（前排右2）和台灣女婿參議員瀧波宏文與台灣人配偶等人合影。（記者林翠儀攝）

2025/02/26 16:30

〔駐日特派員林翠儀／東京26日報導〕日本跨黨派國會議員團體「日華議員懇談會」，今天召開記者會說明戶籍文件將承認台灣人登記「台灣」為出身地一事，日華懇會長古屋圭司表示，中國的反彈是在意料之中，但此事涉及台灣人的人權及尊嚴，台日享有共同的價值觀，不管是美國、日本或台灣，都是基於這種價值觀深化合作，古屋還提及美國國務院官網刪除「不支持台獨」的做法，他認為這都凸顯了「牽制中國」的強烈意志是世界的大潮流。

日本外務省預定5月修改省令，戶籍文件上的「國籍欄」擴充為「國籍．地域（地區）欄」，以往被迫將出生地登記為「中國」的台灣人，將可在新規定上路後進行正名。

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日華懇今天邀請駐日副代表蔡明耀、在日台僑團體「全日本台灣連合會」、友台日本團體「日本李登輝之友會」等團體，以及多位與日本人結婚的台灣人配偶到場聽取說明。

日華懇事務局長木原稔說明，李友會從2003年開始在日本推動「台灣正名運」，要求 當時外國人持有「外國人登錄證」的國籍表記納入「台灣」，法務省在2012年以「在留卡（居留卡）」取代外國人登錄證時將「國籍欄」，擴充為「國籍．地域欄」，台灣人可以標示為「台灣」不用再被迫標示為「中國」，但戶籍文件並未同時修改，而形成落差。

木原舉例表示，出身台灣的民眾在日本入籍後，因故過世希望送回台灣埋葬時，卻因出身國被標示為「中國」，而遇到很多困難，這是很不合理的事。

為了解決這項不合理的問題，並顧及台灣人的人權、尊嚴和身分認同，日華懇在2022年11月成立專案小組，由木原稔、「台灣女婿」參議員瀧波宏文等人在檯面下奔走協調，專案小組的成立並未對外公布，行動也相當低調，但私下與我代表處保持密切連繫，終於在這次法務省為追加漢字姓名的日文假名標記，修改戶籍文件的時機，成功外掛了國籍欄擴充案。

這次省令的修改可溯及既往，所以國籍欄已被標示為「中國」的台灣人，在新規定上路後均可申請修改，古屋表示，目前比較麻煩的問題是如何把訊息傳播出去，他指出，台灣人與日本人通婚每年約千人左右，累積的台灣人配偶至少也有5萬人。

木原表示，法務省的新制經媒體報導後，台灣的反應很熱烈，賴清德總統已知道此事，外交部長林佳龍也透過社群平台表示感謝之意，全台連也發表感謝聲明，古屋表示，李逸洋大使已親電向他致謝，前大使謝長廷也透過社群平台感謝日華懇的奔走，此事是在謝的任內開始進行的。古屋預定下月訪台出席「玉山論壇」，他表示，屆時也會拜會相關人等說明這項新制。

對於中國的反彈，古屋表示，這早在意料之中，而此事也確實向首相石破茂、外相岩屋毅進行報告，政府已有相當共識，他強調政府只是做該做的事，並沒有考量對中國的問題，而且此事涉及人權問題，畢竟人權是普世價值。

推動日本戶籍新制為台灣正名的大功臣「台灣女婿」參議員瀧波宏文（左）與日華懇會長古屋圭司（中）、事務局長木原稔（右）。（記者林翠儀攝）

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